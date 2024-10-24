Кремль может потерять Грузию: соцопрос показал, кто ближе к победе на парламентских выборах

Грузинские оппозиционные партии в совокупности могут набрать более половины голосов на предстоящих парламентских выборах. У пророссийской "Грузинской мечты" серьезное проседание по поддержке. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные соцопроса Edison Research, сообщает "Эхо Кавказа".

Грузия. Фото: из открытых источников

Согласно данным соцопроса, партия “Грузинская мечта” набрала бы 34% голосов избирателей, если выборы состоялись бы сейчас.

В то же оппозиционные партии показывают следующие результаты: проевропейский блок "Единство", куда входит "Национальное движение" экс-президента Михеила Саакашвили, — 18%; "Коалиция за перемены" — 14%; "Гахария — за Грузию" — 11%; блок "Сильная Грузия" — 10%.

В совокупности у оппозиции – 53% голосов. Все вышеперечисленные партии преодолевают проходной барьер в 5%.

Стоит заметить, что парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.

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