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Власть Грузии раскритиковала результаты выборов в Молдове

Ираклий Кобахидзе считает, что Молдова на выборах не смогла сдать тест на демократию.

22 октября 2024, 10:05 comments1176
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Slava Kot

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на результаты выборов в Молдове, заявив, что страна провалила тест на демократию. Кроме того, грузинский премьер удивлен, почему ЕС более благосклонен к Молдове, чем к Грузии.

Власть Грузии раскритиковала результаты выборов в Молдове

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе подверг критике выборы в Молдове, в частности вспомнив, что некоторых кандидатов сняли с выборов.

"В Молдавии провели выборы, и вы увидели, что произошло там. Молдова не сумела сдать тест на демократию в лице этих выборов. До этого там вообще сняли кандидатов один за другим по высосанным из пальца причинам", — сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии, вероятно, имел в виду, что ЦИК Молдовы не допустили к участию в выборах Людмилу Корсун, которая более 20 лет прожила за границей и поддерживает главу Кремля Владимира Путина. Однако причиной снятия ее кандидатуры стало незнание государственного языка.

Также Кобахидзе отреагировал на референдум по вступлению Молдовы в ЕС. По его словам, Брюссель положительно оценил голосование, несмотря на то, что почти половина молдаван против вступления в ЕС. В то время как в Грузии большинство граждан за присоединение к Европейскому Союзу, однако Брюссель критикует местные власти, которые принимают законы аналогичные принятым в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы Мая Санду отреагировала на результаты выборов.

Также "Комментарии" писали, что в Европейском Союзе прокомментировали результаты референдума по вступлению Молдовы в ЕС. По словам евродепутата, Молдова смогла одолеть большое влияние и пропаганду РФ во время голосования.




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