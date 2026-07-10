Кремль открыл новый фронт: где готовятся к масштабному вмешательству России в выборы

Россия уже начала масштабную кампанию по дестабилизации ситуации в Молдове и готовится отразиться на предстоящих выборах в стране. Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце, предупредив, что Кремль значительно изменил свои методы ведения информационной войны.

Молдова. Фото: из открытых источников

По его словам, в 2026 году молдавские спецслужбы фиксируют резкий рост пропагандистских и дезинформационных операций. Если раньше основной площадкой для распространения российских информационных кампаний был Telegram, то теперь Москва активно использует TikTok, пытаясь охватить новую аудиторию и влиять на общественное мнение через короткие видео.

Глава СИБ подчеркнул, что российские структуры не прекращают попыток вмешательства и имеют большие команды специалистов, круглосуточно работающих над информационными операциями против Молдовы. Именно поэтому, по его словам, страна не может позволить себе потерять бдительность, даже несмотря на то, что сегодня гораздо лучше подготовлена к отражению гибридных атак.

По оценке молдавской спецслужбы, главная стратегическая цель Кремля состоит не только в влиянии на результаты выборов, но и в разрушении доверия граждан к государственным институтам. Российская пропаганда системно нацелена на дискредитацию армии, силовых структур, правоохранительных органов и судебной системы.

В Кишиневе считают, что таким образом Москва стремится сформировать среди избирателей убеждение, что государственные институты не способны эффективно выполнять свои функции. Именно этот фактор может стать одним из ключевых элементов российского сценария влияния на следующий избирательный цикл в Молдове.

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