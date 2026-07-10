Кремль відкрив новий фронт: де готуються до масштабного втручання Росії у вибори

Росія вже розпочала масштабну кампанію з дестабілізації ситуації в Молдові та готується вплинути на майбутні вибори в країні. Про це заявив директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце, попередивши, що Кремль значно змінив свої методи ведення інформаційної війни.

Молдова. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у 2026 році молдовські спецслужби фіксують різке зростання кількості пропагандистських та дезінформаційних операцій. Якщо раніше основним майданчиком для поширення російських інформаційних кампаній був Telegram, то тепер Москва активно використовує TikTok, намагаючись охопити нову аудиторію та впливати на громадську думку через короткі відео.

Очільник СІБ наголосив, що російські структури не припиняють спроб втручання і мають великі команди спеціалістів, які цілодобово працюють над інформаційними операціями проти Молдови. Саме тому, за його словами, країна не може дозволити собі втратити пильність, навіть попри те, що сьогодні набагато краще підготовлена до відбиття гібридних атак.

За оцінкою молдовської спецслужби, головна стратегічна мета Кремля полягає не лише у впливі на результати виборів, а й у руйнуванні довіри громадян до державних інституцій. Російська пропаганда системно націлена на дискредитацію армії, силових структур, правоохоронних органів та судової системи.

У Кишиневі вважають, що таким чином Москва прагне сформувати серед виборців переконання, нібито державні інституції не здатні ефективно виконувати свої функції. Саме цей фактор, за оцінкою спецслужби, може стати одним із ключових елементів російського сценарію впливу на наступний виборчий цикл у Молдові.

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