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Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса

У действующей президентки Молдовы Майи Санду главным конкурентом выступает бывший лидер страны пророссийский политик Игорь Додон.

сегодня, 12:53 comments1114
Автор:
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Slava Kot
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Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса

Майя Санду и Игорь Додон. Фото из открытых источников

В 2024 году в Молдавии пройдут президентские выборы. Главными конкурентами являются действующая проевропейская президент Майя Санду и бывший президент Игорь Додон. О том, как проголосовали бы молдаване, если бы выборы прошли в эти выходные, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Maker.


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Компания CBS-Research по заказу WatchDog.MD провела опрос по президентским выборам в Молдове. Согласно результатам опроса для избрания президента в Молдове потребовался второй тур, ведь никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Действующая лидер Молдовы Майя Санду получила в первом туре 37,9% голосов, тогда как ее крупнейший конкурент Игорь Додон – 14,2%. Третьим в рейтинге оказался мэр Кишинева Ион Чебан, получивший 6,2% голосов. Остальные кандидаты получили 5 и менее процентов голосов.

Несмотря на то, что лидер пророссийской запретной партии "Шор" не может баллотироваться на президентских выборах, 2,5% респондентов отдали бы свой голос за него.

Кто победит на президентских выборах в Молдове: результаты опроса - фото 2

Опрос показал, что около 10% граждан Молдовы еще не определились, а 5,8% не пошли бы на президентские выборы. Среди тех, кто определился в выборе кандидата Санду имеет еще большее преимущество над Додоном – 46% голосов против 17,4% у бывшего президента Молдовы.

Официально о готовности соревноваться в президентской гонке ни один молдавский политик не объявлял, однако Санду указала, что готовится к перевыборам, чтобы сохранить европейские ценности в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто победит на президентских выборах в США согласно результатам опроса.

Также "Комментарии" писали, что Сальдо пригрозил ударами по мостам в Молдове. Кишинев резко реагирует на такие заявления коллаборанта.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/ukogo-samye-vysokie-shansy-naprezidentskikh-vyborakh-moldovy-opros-watchdogmd/
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