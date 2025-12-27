Кто в Европе готов идти на войну: инфографика выявила неожиданных лидеров и аутсайдеров

В сети набирает популярность инфографика, демонстрирующая долю жителей европейских стран, которые заявляют о готовности воевать за свою страну в случае военного конфликта. Карта, основанная на социологических опросах, наглядно показывает резкий разрыв между Северной, Восточной и Западной Европой.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Абсолютным лидером рейтинга стала Финляндия – 74% респондентов заявили, что готовы защищать страну с оружием в руках. Высокие показатели также зафиксированы в Турции (73%), Украине (62%), России (58%), а также в странах Скандинавии: Норвегии (58%) и Швеции (55%). Эксперты связывают это с историческим опытом, близостью к потенциальным угрозам и высоким уровнем доверия к государственным институтам и армии.

В то же время в странах Западной Европы показатели значительно ниже. В Нидерландах лишь 18% опрошенных выразили готовность воевать за свою страну – это самый низкий показатель в Европе. В Германии этот уровень составляет около 19%, во Франции – 28%, в Испании – 22%, в Италии – 20%. Великобритания также оказалась среди стран с низкой готовностью к военной защите – около 38%.

Центральная и Южная Европа демонстрируют смешанную картину. В Польше готовность защищать страну выразили 48% граждан, в Румынии – 38%, в Греции – более 50%. Балканские страны в целом показывают более высокие значения, что аналитики связывают с недавними военными конфликтами в регионе.

Авторы инфографики отмечают, что карта не отражает реальную боеспособность армий, а лишь общественные настроения. Однако она наглядно демонстрирует, насколько по-разному европейские общества воспринимают вопросы безопасности, войны и личной ответственности за защиту государства – особенно на фоне растущей нестабильности на континенте.

