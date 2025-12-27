logo_ukra

BTC/USD

87495

ETH/USD

2928.64

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Хто в Європі готовий іти на війну: інфографіка виявила несподіваних лідерів та аутсайдерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто в Європі готовий іти на війну: інфографіка виявила несподіваних лідерів та аутсайдерів

Нові дані показали, в яких країнах жителі готові захищати батьківщину зі зброєю в руках і результати дивують

27 грудня 2025, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У мережі набирає популярності інфографіка, яка демонструє частку жителів європейських країн, які заявляють про готовність воювати за свою країну у разі військового конфлікту. Карта, що базується на соціологічних опитуваннях, наочно показує різкий розрив між Північною, Східною та Західною Європою.

Хто в Європі готовий іти на війну: інфографіка виявила несподіваних лідерів та аутсайдерів

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером рейтингу стала Фінляндія — 74% респондентів заявили, що готові захищати країну зі зброєю в руках. Високі показники також зафіксовано у Туреччині (73%), Україні (62%), Росії (58%), а також у країнах Скандинавії: Норвегії (58%) та Швеції (55%). Експерти пов'язують це з історичним досвідом, близькістю до потенційних загроз та високим рівнем довіри до державних інститутів та армії.

Водночас у країнах Західної Європи показники значно нижчі. У Нідерландах лише 18% опитаних висловили готовність воювати за свою країну – це найнижчий показник у Європі. У Німеччині цей рівень становить близько 19%, у Франції – 28%, Іспанії – 22%, Італії – 20%. Великобританія також опинилася серед країн із низькою готовністю до військового захисту – близько 38%.

Центральна та Південна Європа демонструють змішану картину. У Польщі готовність захищати країну висловили 48% громадян, у Румунії – 38%, у Греції – понад 50%. Балканські країни загалом показують вищі значення, що аналітики пов'язують із недавніми військовими конфліктами у регіоні.

Автори інфографіки зазначають, що карта не відображає реальної боєздатності армій, а лише суспільних настроїв. Однак вона наочно демонструє, наскільки по-різному європейські суспільства сприймають питання безпеки, війни та особистої відповідальності за захист держави – особливо на тлі нестабільності на континенті.

Читайте на порталі "Коментарі" — Україна може не сподіватися: від яких гарантій Києву закликали відмовитися США.

Хто в Європі готовий іти на війну: інфографіка виявила несподіваних лідерів та аутсайдерів - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини