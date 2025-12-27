Хто в Європі готовий іти на війну: інфографіка виявила несподіваних лідерів та аутсайдерів

У мережі набирає популярності інфографіка, яка демонструє частку жителів європейських країн, які заявляють про готовність воювати за свою країну у разі військового конфлікту. Карта, що базується на соціологічних опитуваннях, наочно показує різкий розрив між Північною, Східною та Західною Європою.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером рейтингу стала Фінляндія — 74% респондентів заявили, що готові захищати країну зі зброєю в руках. Високі показники також зафіксовано у Туреччині (73%), Україні (62%), Росії (58%), а також у країнах Скандинавії: Норвегії (58%) та Швеції (55%). Експерти пов'язують це з історичним досвідом, близькістю до потенційних загроз та високим рівнем довіри до державних інститутів та армії.

Водночас у країнах Західної Європи показники значно нижчі. У Нідерландах лише 18% опитаних висловили готовність воювати за свою країну – це найнижчий показник у Європі. У Німеччині цей рівень становить близько 19%, у Франції – 28%, Іспанії – 22%, Італії – 20%. Великобританія також опинилася серед країн із низькою готовністю до військового захисту – близько 38%.

Центральна та Південна Європа демонструють змішану картину. У Польщі готовність захищати країну висловили 48% громадян, у Румунії – 38%, у Греції – понад 50%. Балканські країни загалом показують вищі значення, що аналітики пов'язують із недавніми військовими конфліктами у регіоні.

Автори інфографіки зазначають, що карта не відображає реальної боєздатності армій, а лише суспільних настроїв. Однак вона наочно демонструє, наскільки по-різному європейські суспільства сприймають питання безпеки, війни та особистої відповідальності за захист держави – особливо на тлі нестабільності на континенті.

Читайте на порталі "Коментарі" — Україна може не сподіватися: від яких гарантій Києву закликали відмовитися США.



