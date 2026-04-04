Кто в Европе готовится к войне с Россией: где могут объявить мобилизацию

В Германии фиксируют системную нехватку военных. По данным Berliner Zeitung добровольцев для Бундесвера уже недостаточно для покрытия потребностей армии. На этом фоне власти начали открыто готовить возвращение обязательной службы ориентировочно с 2027 года. Это означает переход от добровольной модели к смешанной с элементами принуждения. Параллельно появляются инструменты контроля. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в случае выезда за границу сроком более трех месяцев должны согласовывать выезд за границей через структуры Бундесвера. Подготовка Европы к возможной войне с Россией перестает быть только политическими заявлениями. В ряде стран уже приступили к реальным изменениям в армиях и оборонном планировании. Кто в Европе готовится к войне с Россией? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Европейские страны возвращают базовые механизмы подготовки к войне

Политтехнолог Виктор Таран отметил , что европейские страны возвращают базовые механизмы подготовки к великой войне. Кадровый и мобилизационный учет мужчин от 17 до 45 лет, их перемещение и планирование призыва становится реальной практикой.

"Долгое время у нас звучал тезис, что в Европе во время угроз люди просто выбирают, где жить и могут свободно уезжать. Украину часто ставили в противовес в качестве примера ограничений. Фактическая динамика другая. Когда европейское государство входит в фазу подготовки к войне, приоритет меняется. Свобода передвижения отходит на второй план. Появляется мобилизационный учет и обязанность для мужчин служить в армии", – отметил эксперт.

Виктор Таран отметил, что мужчины призывного возраста рассматриваются как элемент обороны и должны выполнять эту функцию независимо от предыдущей модели прав и свобод.

Политолог Вадим Денисенко отметил, что говорить о всей Европе как едином целом нельзя. По его словам, пока к серьезному перевооружению и восстановлению боеспособности готовятся всего несколько государств, тогда как другие остаются позади.

Вадим Денисенко объяснил, что подготовка к возможной войне с Россией в Европе проходит неравномерно. По его словам, нельзя говорить о "средней температуре", ведь часть государств только начинает серьезные реформы, в то время как другие до сих пор не демонстрируют системных изменений.

Он напомнил, что еще до 2024 фактически только две армии в Европе можно было назвать полноценно боеспособными.

"До 2024 года в Европе, по сути, существовало две боеспособные армии – Франция и Финляндия. Все остальные были условно боеспособны", – отметил политолог.

По его словам, ситуация стала меняться после осознания реальных рисков. Некоторые страны фактически вынуждены заново выстраивать свои вооруженные силы, потому что годами сокращали оборонные бюджеты и не рассматривали серьезную военную угрозу.

"Когда у тебя фактически не было армии и ты начинаешь ее строить почти с нуля – это, безусловно, серьезно", – пояснил Денисенко.

Однако говорить об общеевропейской мобилизации не приходится. Процесс усиления армий происходит точечно, и пока это несколько государств, осознающих непосредственную угрозу. Другие страны либо только декларируют намерения, либо откладывают масштабные изменения.

