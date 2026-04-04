Кто в Европе готовится к войне с Россией: где могут объявить мобилизацию

Кравцев Сергей
В Германии фиксируют системную нехватку военных. По данным Berliner Zeitung добровольцев для Бундесвера уже недостаточно для покрытия потребностей армии. На этом фоне власти начали открыто готовить возвращение обязательной службы ориентировочно с 2027 года. Это означает переход от добровольной модели к смешанной с элементами принуждения. Параллельно появляются инструменты контроля. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в случае выезда за границу сроком более трех месяцев должны согласовывать выезд за границей через структуры Бундесвера. Подготовка Европы к возможной войне с Россией перестает быть только политическими заявлениями. В ряде стран уже приступили к реальным изменениям в армиях и оборонном планировании. Кто в Европе готовится к войне с Россией? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Политтехнолог Виктор Таран отметил , что европейские страны возвращают базовые механизмы подготовки к великой войне. Кадровый и мобилизационный учет мужчин от 17 до 45 лет, их перемещение и планирование призыва становится реальной практикой.
Виктор Таран отметил, что мужчины призывного возраста рассматриваются как элемент обороны и должны выполнять эту функцию независимо от предыдущей модели прав и свобод.
Политолог Вадим Денисенко отметил, что говорить о всей Европе как едином целом нельзя. По его словам, пока к серьезному перевооружению и восстановлению боеспособности готовятся всего несколько государств, тогда как другие остаются позади.
Вадим Денисенко объяснил, что подготовка к возможной войне с Россией в Европе проходит неравномерно. По его словам, нельзя говорить о "средней температуре", ведь часть государств только начинает серьезные реформы, в то время как другие до сих пор не демонстрируют системных изменений.
Он напомнил, что еще до 2024 фактически только две армии в Европе можно было назвать полноценно боеспособными.
По его словам, ситуация стала меняться после осознания реальных рисков. Некоторые страны фактически вынуждены заново выстраивать свои вооруженные силы, потому что годами сокращали оборонные бюджеты и не рассматривали серьезную военную угрозу.
Однако говорить об общеевропейской мобилизации не приходится. Процесс усиления армий происходит точечно, и пока это несколько государств, осознающих непосредственную угрозу. Другие страны либо только декларируют намерения, либо откладывают масштабные изменения.
