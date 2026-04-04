Хто в Європі готується до війни з Росією: де можуть оголосити мобілізацію

У Німеччині фіксують системну нестачу військових. За даними Berliner Zeitung добровольців для Бундесвер вже недостатньо для покриття потреб армії. На цьому фоні влада почала відкрито готувати повернення обов’язкової служби орієнтовно з 2027 року. Це означає перехід від добровільної моделі до змішаної з елементами примусу. Паралельно з’являються інструменти контролю. Чоловіки віком від 17 до 45 років у разі виїзду за кордон на термін понад три місяці повинні погоджувати виїзд за кордоном через структури Бундесверу. Підготовка Європи до можливої війни з Росією перестає бути лише політичними заявами. У низці країн уже розпочали реальні зміни в арміях і оборонному плануванні. Хто в Європі готується до війни з Росією? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темів, забравши думки експертів.

Європейські війська.

Європейські країни повертають базові механізми підготовки до великої війни

Політтехнолог Віктор Таран зазначив, що європейські країни повертають базові механізми підготовки до великої війни. Кадровий і мобілізаційний облік чоловіків від 17 до 45 років, їх переміщення та планування призову стають реальною практикою

"Довгий час у нас звучала теза що в Європі під час загроз люди просто обирають, де жити і можуть вільно виїжджати. Україну натомість часто ставили у противагу як приклад обмежень. Фактична динаміка інша. Коли європейська держава входить у фазу підготовки до війни пріоритет змінюється. Свобода пересування відходить на другий план. З’являється мобілізаційний облік і обов’язок для чоловіків служити в армії", – зазначив експерт.

Віктор Таран зауважив, чоловіки призовного віку розглядаються, як елемент оборони і мають виконувати цю функцію незалежно від попередньої моделі прав і свобод.

До 2024 року в Європі існувало дві боєздатні армії

Політолог Вадим Денисенко зазначив, що говорити про всю Європу як єдине ціле не можна. За його словами, поки що до серйозного переозброєння та відновлення боєздатності готуються лише кілька держав, тоді як інші залишаються позаду.

Вадим Денисенко пояснив, що підготовка до можливої війни з Росією в Європі відбувається нерівномірно. За його словами, не можна говорити про "середню температуру", адже частина держав лише починає серйозні реформи, тоді як інші досі не демонструють системних змін.

Він нагадав, що ще до 2024 року фактично лише дві армії в Європі можна було назвати повноцінно боєздатними.

"До 2024 року в Європі, по суті, існувало дві боєздатні армії – Франція і Фінляндія. Усі інші були умовно боєздатні", – зазначив політолог.

За його словами, ситуація почала змінюватися після усвідомлення реальних ризиків. Деякі країни фактично змушені заново вибудовувати свої збройні сили, бо роками скорочували оборонні бюджети і не розглядали серйозну воєнну загрозу.

"Коли в тебе фактично не було армії і ти починаєш її будувати майже з нуля – це безумовно серйозно", – пояснив Денисенко.

Проте, говорити про загальноєвропейську мобілізацію не доводиться. Процес посилення армій відбувається точково, і поки що це кілька держав, які усвідомлюють безпосередню загрозу. Інші країни або лише декларують наміри, або відкладають масштабні зміни.

