Здание Рижского центрального вокзала прошло этап дерусификации. С нее сняли вывеску на русском языке, оставив только названия на латышском и английском языках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook министра транспорта Латвии Яниса Виттенбергса.

Рижский вокзал без русской надписи. Фото из открытых источников

Латвия пытается декоммунизировать свою историю и культуру. Особенно это актуально стало, когда Россия в очередной раз показала свои агрессивные действия и напала на Украину, подобно тому как советские лидеры под предлогом развития коммунизма присоединяли другие территории к своей империи.

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Латвийское правительство в июне 2022 года приняло закон, согласно которому запрещена демонстрация советской и нацистской символики в публичных местах. Новые правила требуют забрать объекты, прославляющие эти режимы.

Часть русскоязычных жителей Латвии выступает против демонтажа памятников. Однако министр транспорта Латвии Янис Виттенбергс уверяет, что российские названия не имеют практического значения в его стране, а лишь являются памятником оккупации и поддержкой времен СССР.

"Сегодня из здания Рижского вокзала демонтировали название станции на русском — "Вокзал". Название не носило практического смысла и использовалось как памятник оккупации в самом сердце столицы", — написал Янис Виттенбергс в Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария наносит удар по российской пропаганде. Страна решила снести монумент армии СССР.

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