Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя красные линии в российско-украинской войне, в частности в вопросе возможной отправки своих войск в Украину.

Президент Латвии убежден, что Украина должна победить. Фото из открытых источников

Глава Латвии подчеркнул, что Украина должна победить в войне с Россией.

"Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать "красные линии" для себя. Мы должны рисовать "красные линии" для России. И мы не должны бояться придерживаться таких "красных линий". Украина должна победить. Россия должна быть разгромлена", — подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.