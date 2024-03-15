logo

BTC/USD

68843.36

ETH/USD

3714.80

LTC/USD

89.18

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Латвия поддержала Макрона и потребовала уничтожения РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Латвия поддержала Макрона и потребовала уничтожения РФ

Президент Латвии заявил, что Россия должна быть разгромлена

15 марта 2024, 23:55
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя красные линии в российско-украинской войне, в частности в вопросе возможной отправки своих войск в Украину.

Латвия поддержала Макрона и потребовала уничтожения РФ

Президент Латвии убежден, что Украина должна победить. Фото из открытых источников

Глава Латвии подчеркнул, что Украина должна победить в войне с Россией.

"Полностью поддерживаем Эммануэля Макрона. Мы не должны рисовать "красные линии" для себя. Мы должны рисовать "красные линии" для России. И мы не должны бояться придерживаться таких "красных линий". Украина должна победить. Россия должна быть разгромлена", — подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1768533827897397433
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости