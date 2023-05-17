Литовцы возмущены действиями России: выразили решительный протест

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России в связи с демонтажем памятников литовским и польским ссыльным и политзаключенным в Иркутской области. Литовцы называют такие действия россиян "унижение исторической правды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

МИД Литвы выразил свое возмущение и осудил действия России по устранению монумента и креста в честь литовских и польских ссыльных и политзаключенных.

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"Такие целенаправленные действия России по незаконному сносу памятников и знаков уважения репрессированным, депортированным не могут рассматриваться иначе как унижение исторической правды и памяти жертв тоталитарного режима", — сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

В 1930-х годах в окрестностях Иркутска находился объект советского НКВД. В этом закрытом заведении людей расстреливали, а тела закапывали в яму. В общей сложности количество жертв в этих братских могилах историки оценивают примерно в 15-17 тыс. Массовые захоронения обнаружили только осенью 1989 года.

МИД Литвы отмечает, что это уже второй подобный инцидент. В Персидском крае в конце апреля россияне снесли похороненным там сосланным лицам из Литвы и Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинский самолет-памятник.

Также "Комментарии" писали об азиатской стране, резко увеличившей объемы импорта российской нефти может попасть под санкции Европейского Союза. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель призывает к решительным действиям со стороны ЕС.