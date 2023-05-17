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Литовцы возмущены действиями России: выразили решительный протест

МИД Литвы выразил возмущение демонтажем памятников в России. Литовцы считают, что это "унижение исторической правды".

сегодня, 17:50
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Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России в связи с демонтажем памятников литовским и польским ссыльным и политзаключенным в Иркутской области. Литовцы называют такие действия россиян "унижение исторической правды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.

Литовцы возмущены действиями России: выразили решительный протест

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

МИД Литвы выразил свое возмущение и осудил действия России по устранению монумента и креста в честь литовских и польских ссыльных и политзаключенных.


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"Такие целенаправленные действия России по незаконному сносу памятников и знаков уважения репрессированным, депортированным не могут рассматриваться иначе как унижение исторической правды и памяти жертв тоталитарного режима", — сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

В 1930-х годах в окрестностях Иркутска находился объект советского НКВД. В этом закрытом заведении людей расстреливали, а тела закапывали в яму. В общей сложности количество жертв в этих братских могилах историки оценивают примерно в 15-17 тыс. Массовые захоронения обнаружили только осенью 1989 года.

МИД Литвы отмечает, что это уже второй подобный инцидент. В Персидском крае в конце апреля россияне снесли похороненным там сосланным лицам из Литвы и Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинский самолет-памятник.

Также "Комментарии" писали об азиатской стране, резко увеличившей объемы импорта российской нефти может попасть под санкции Европейского Союза. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель призывает к решительным действиям со стороны ЕС.



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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1991116/litva-vyrazila-protest-v-sviazi-so-snosom-pamiatnika-politzakliuchennym-v-irkutske
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