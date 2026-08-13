Литва готовит «линию обороны»: что уже появилось на границе РФ и Беларуси

Литва решила серьезно усилить инженерную защиту границ с Беларусью и Калининградской областью России. Правительство страны изменило порядок размещения контрмобильных средств и предусмотрело создание новой зоны безопасности, которая должна затруднить продвижение тяжелой военной техники в случае возможной атаки.

Литовская армия. Фото: из открытых источников

Как сообщает литовское СМИ LTR, вдоль границы планируется сформировать специальные участки контрмобильных мероприятий. В частности, речь идет о полосе шириной 20 метров от линии пограничного патрулирования вглубь территории Литвы. Кроме того, в определенных военными оперативных районах появятся участки шириной до 150 метров.

На таких площадках будут храниться и размещаться различные инженерные средства: так называемые "зубы дракона", противотанковые ежи, бетонные блоки, дорожные заграждения, колючая проволока и морские контейнеры. По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, военные уже разработали комплексный план укреплений с учетом разных глубин обороны – от пяти до 50 километров.

При этом сроки создания инфраструктуры были существенно пересмотрены. Изначально завершить работы планировали еще к апрелю 2025 года, однако теперь установку парков инженерной техники в определенных Вооруженными силами местах намерены закончить до конца 2028-го. Причина – значительное увеличение количества необходимых инженерных объектов: вместо 27 их число выросло до 50.

До конца 2028 года также продлевается установка резервных заграждений на стратегических участках дорог, мостах и эстакадах. На отдельных объектах предусмотрены конструкции, позволяющие в случае необходимости быстро привести их в действие.

Меняется и подход к естественным препятствиям. Вместо ранее запланированных лесных линий власти намерены восстанавливать водно-болотные территории. В Минсельхозе Литвы считают, что после восстановления гидрологического режима такие зоны в течение нескольких лет станут значительно менее проходимыми для тяжелой техники.

Фактически Литва формирует многоуровневую систему препятствий, которая должна замедлить возможное наступление и дать армии время для развертывания обороны. Сроки растянуты на несколько лет, однако масштаб планов показывает: Вильнюс готовится к угрозам на восточной границе всерьез и надолго.

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