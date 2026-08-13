Литва готує «лінію оборони»: що вже з'явилося на кордоні з РФ та Білоруссю

Литва вирішила серйозно посилити інженерний захист кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Уряд країни змінив порядок розміщення контрмобільних засобів та передбачив створення нової зони безпеки, яка повинна ускладнити просування важкої військової техніки у разі можливої атаки.

Литовська армія. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє литовське ЗМІ LTR, уздовж кордону планується сформувати спеціальні ділянки контрмобільних заходів. Зокрема, йдеться про смугу завширшки 20 метрів від лінії прикордонного патрулювання углиб території Литви. Крім того, у певних військових оперативних районах з'являться ділянки завширшки до 150 метрів.

На таких майданчиках зберігатимуться та розміщуватимуться різні інженерні засоби: так звані "зуби дракона", протитанкові їжаки, бетонні блоки, дорожні загородження, колючий дріт та морські контейнери. За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, військові вже розробили комплексний план зміцнення з урахуванням різних глибин оборони – від п'яти до 50 кілометрів.

При цьому терміни створення інфраструктури було суттєво переглянуто. Спочатку завершити роботи планували ще до квітня 2025 року, проте наразі встановлення парків інженерної техніки у визначених Збройними силами місцях мають намір закінчити до кінця 2028-го. Причина – значне збільшення кількості необхідних інженерних об'єктів: замість 27 їхня кількість зросла до 50.

До кінця 2028 року також продовжується встановлення резервних загороджень на стратегічних ділянках доріг, мостах та естакадах. На окремих об'єктах передбачені конструкції, що дозволяють у разі потреби швидко привести їх у дію.

Змінюється і підхід до природних перешкод. Замість раніше запланованих лісових ліній влада має намір відновлювати водно-болотні території. У Мінсільгоспі Литви вважають, що після відновлення гідрологічного режиму такі зони протягом кількох років стануть значно менш прохідними для важкої техніки.

Фактично Литва формує багаторівневу систему перешкод, яка має уповільнити можливий наступ та дати армії час для розгортання оборони. Терміни розтягнуті на кілька років, проте масштаб планів показує: Вільнюс готується до погроз на східному кордоні всерйоз та надовго.

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