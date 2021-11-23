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Смертельное ДТП в Болгарии: в салоне автобуса сгорели заживо 45 человек (ФОТО)

В числе жертв жуткого ДТП на автодороге "Струма" 12 несовершеннолетних

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
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В Болгарии произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издание УНИАН. 

Смертельное ДТП в Болгарии: в салоне автобуса сгорели заживо 45 человек (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября, на автомагистрали под названием "Струма". Пассажирский автобус с македонскими номерами угодил в ДТП. В момент аварии в транспортном средстве находилось 52 человека.

После ДТП автобус загорелся. В результате трагедии смертельные ранения получили 45 человек. В числе жертв 12 несовершеннолетних. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. 

Сообщается, что выжить удалось семи пассажирам. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. 

На данный момент движение на автодороге временно ограничено. Начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента.

Смертельное ДТП в Болгарии: в салоне автобуса сгорели заживо 45 человек (ФОТО) - фото 2 

Фото: EPA

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше гражданин Украины, управляя фургоном, столкнулся с трамваем. В результате аварии автомобиль украинца получил серьезные механические повреждения и спасателям пришлось доставать пострадавшего с помощью спецсредств. Потерпевшего не удалось спасти. Он скончался от полученных травм. Кроме того, ранения получили еще три человека, находящиеся в общественном транспорте. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сильные дожди на юго-востоке Индии вызвали масштабные наводнения. Потоки воды затопили населенные пункты и дороги. Непогода уносит жизни местных жителей. На данный момент погибло 17 граждан. Многие числятся пропавшими без вести. 


 


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Источник: https://www.unian.net/world/zhutkoe-dtp-v-bolgarii-v-avtobuse-na-trasse-sgoreli-zazhivo-45-chelovek-video-novosti-mira-11618044.html
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