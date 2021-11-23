Смертельное ДТП в Болгарии: в салоне автобуса сгорели заживо 45 человек (ФОТО)

В Болгарии произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издание УНИАН.

"Скорая". Фото из открытых источников

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября, на автомагистрали под названием "Струма". Пассажирский автобус с македонскими номерами угодил в ДТП. В момент аварии в транспортном средстве находилось 52 человека.

После ДТП автобус загорелся. В результате трагедии смертельные ранения получили 45 человек. В числе жертв 12 несовершеннолетних. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Проводились оперативно-розыскные мероприятия.

Сообщается, что выжить удалось семи пассажирам. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

На данный момент движение на автодороге временно ограничено. Начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента.

Фото: EPA

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше гражданин Украины, управляя фургоном, столкнулся с трамваем. В результате аварии автомобиль украинца получил серьезные механические повреждения и спасателям пришлось доставать пострадавшего с помощью спецсредств. Потерпевшего не удалось спасти. Он скончался от полученных травм. Кроме того, ранения получили еще три человека, находящиеся в общественном транспорте.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сильные дожди на юго-востоке Индии вызвали масштабные наводнения. Потоки воды затопили населенные пункты и дороги. Непогода уносит жизни местных жителей. На данный момент погибло 17 граждан. Многие числятся пропавшими без вести.





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