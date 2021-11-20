В Индии сильные дожди вызвали наводнения: около 100 человек пропали без вести (ВИДЕО)



















Индию накрыли мощные ливни. Об этом пишет издание Корреспондент.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, стихия разбушевалась в индийском штате Андхра-Прадеш, что на юго-востоке страны. Непогода, которая продолжается уже несколько дней, вызвала масштабные наводнения, что затопили сёла и автодороги.

В пострадавших от ливней районах была начата поисково-спасательная операция. Задействованы вертолеты военно-воздушных сил Индии, а также подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.

Согласно данным СМИ, в нескольких районах индийского штата выпало около 200 миллиметров осадков в виде дождя. Стихия уже успела забрать жизни 17 человек. Судьба по меньшей мере ста граждан остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

Власти разворачивают лагеря для временного размещения пострадавших.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Как стало известно, число пострадавших в результате взрыва на военной базе Комокс, что на канадском острове Ванкувер выросло. Сообщается, что во время инцидента в здании казармы, в котором на тот момент проводился ремонт, пострадали не только военнослужащие, но и гражданские лица. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы на протяжении всей ночи прочесывали здание, чтобы убедится, что там никого не осталось.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошла смертельная авария на авиабазе. В результате происшествия один пилот учебного самолета получил смертельные ранения. Кроме того, двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших в критическом состоянии.

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