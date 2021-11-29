Магдалена Андерссон стала премьер-министром Швеции второй раз за неделю

Шведский парламент второй раз менее чем через неделю избрал социал-демократку Магдалену Андерссон новым премьер-министром в понедельник 29 ноября, оставив первую в стране женщину-премьер-министр в должности. Об этом сообщает Reuters.

Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон - фото из открытых источников

Теперь Андерссон сформирует правительство меньшинства, состоящее только из ее собственной партии. Социал-демократы имеют 100 мест в 349-местном парламенте, и для реализации политики им придется полагаться на поддержку нескольких других партий. С 1979 года правительство не имело такой прямой поддержки в парламенте.

Усложняет ситуацию тот факт, что Магдалене Андерссон придется управлять бюджетом, частично сформулированным тремя оппозиционными партиями, в том числе и антииммиграционными шведскими демократами, чьи достижения за последнее десятилетие лежат в основе политических потрясений в Швеции.

Сложность управления также обусловлена тем, что ни ливоцентристы, ни правоцентристы не могут сформировать в парламенте большинство самостоятельно.

Выборы, которые должны состояться в сентябре следующего года, могут не внести ясности, поскольку опросы показывают незначительные изменения в общем политическом балансе.

Как сообщали ранее "Комментарии", Магдалена Андерссон была объявлена лидером в среду 24 ноября, но ушла в отставку после того, как ее партнер по коалиции вышел из правительства, а предложенный бюджет не одобрили. Тогда шведский парламент впервые в истории государства избрал на должность премьер-министра женщину. Андерссон уже успела за это время определить основные направления своей работы, нацеленные на разные сферы развития Швеции.

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