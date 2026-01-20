Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе появился в темных очках, которые заметили все и стали задаваться вопросами, что же произошло с лидером европейской страны.

Макрон в Давосе появился в солнечных очках: что произошло

Он подчеркнул, что мир переживает отход от правил и международного права и добавил, что снова всплывают имперские амбиции:

"Это сдвиг в мир без правил, где международное право растоптано и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, – закон сильнейшего".

Макрон необычно выступал в солнечных очках — вероятно, чтобы скрыть травмированный правый глаз, впервые замеченный в четверг, когда он выступал перед Вооруженными силами. Тогда в Елисейском дворце объяснили, что в глазу Макрона просто "лопнул сосуд".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции Эммануэль Макрон предстал перед публикой с неестественно покрасневшим правым глазом. Это стало заметно во время его выступления в рамках новогоднего обращения. В сети сразу начали распространяться слухи и предположения о состоянии здоровья французского лидера. Видео с речью Макрона активно расходится по социальным сетям.

Эммануэль Макрон с нездоровым глазом выступал перед Вооруженными силами Франции на авиабазе Истр. Многие собравшиеся обратили внимание на необычный внешний вид президента. Его правый глаз был заметно покрасневшим, из-за чего медиа начали рассуждать, с чем это может быть связано, и даже предполагали, что глава государства мог испытать физическое воздействие.