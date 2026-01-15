Макрон з'явився на публіці із закривавленим оком: що з ним сталося (ВІДО)

Еммануель Макрон (фото з відкритих джерел)

Президент Франції Еммануель Макрон з’явився перед публікою з неприродно почервонілим правим оком. Це стало помітно під час його виступу в межах новорічного звернення.

У мережі одразу почали ширитися чутки та припущення щодо стану здоров’я французького лідера. Відео з промовою Макрона активно розходиться соціальними мережами.

Еммануель Макрон із хворим оком виступав перед Збройними силами Франції на авіабазі Істр. Багато присутніх звернули увагу на незвичний зовнішній вигляд президента. Його праве око було помітно почервонілим, через що медіа почали міркувати, з чим це може бути пов’язано, і навіть припускали, що глава держави міг зазнати фізичного впливу.

За даними газети Le Parisien, в Єлисейському палаці вирішили заспокоїти громадськість через специфічний вигляд президента Франції Еммануеля Макрона.

"Єлисейський палац спробував заспокоїти громадськість, повідомивши діагноз головного лікаря: "Це просто невелика кровоносна судина в оці, яка кровоточила. Це абсолютно нешкідливо", — йдеться у публікації.

Сам Макрон також вибачився за свій зовнішній вигляд і водночас натякнув на рішучі дії у новому році.

"Вибачте за досить неестетичний вигляд мого ока. Він абсолютно нешкідливий. Розглядайте це просто як ненавмисне посилання на "око тигра". Для тих, хто знає про що я, це ознака рішучості", — пожартував Макрон.

