Макрон у Давосі з’явився у сонячних окулярах: що сталося

Президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з’явився у темних окулярах, що помітили усі та стали задаватися питаннями, що ж саме сталося з лідером європейської країни.

Він наголосив, що світ переживає відхід від правил і міжнародного права та додав, що знову спливають імперські амбіції:

"Це зрушення до світу без правил, де міжнародне право розтоптане і де єдиний закон, який, здається, має значення, — закон найсильнішого".

Макрон незвично виступав у сонячних окулярах — ймовірно, щоб приховати травмоване праве око, що вперше було помічено в четвер, коли він виступав перед Збройними силами. Тоді в Єлисейському палаці пояснили, що в оці Макрона просто "лопнула судинка".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції Еммануель Макрон з’явився перед публікою з неприродно почервонілим правим оком. Це стало помітно під час його виступу в межах новорічного звернення. У мережі одразу почали ширитися чутки та припущення щодо стану здоров’я французького лідера. Відео з промовою Макрона активно розходиться соціальними мережами.

Еммануель Макрон із хворим оком виступав перед Збройними силами Франції на авіабазі Істр. Багато присутніх звернули увагу на незвичний зовнішній вигляд президента. Його праве око було помітно почервонілим, через що медіа почали міркувати, з чим це може бути пов’язано, і навіть припускали, що глава держави міг зазнати фізичного впливу.