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Кравцев Сергей
Дональд Трамп аплодирует ультраправым в Германии. И именно сейчас пора загадать изречение о том, что история уже ничему не учит. Иногда кажется, что мир не просто забывает историю. Он решил перепроверить ее на практике. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Аналитик отмечает, что Дональд Трамп с восторгом отреагировал на исторический результат Alternative für Deutschland (AfD) в Саксонии-Ангальт – почти 44% голосов. Той самой AfD, местная ячейка которой немецкая внутренняя разведка классифицирует как правоэкстремистскую. Той же AfD, которая выступает за "ремиграцию", прекращение помощи Украине, отмена санкций против России и возобновление дружбы с Москвой.
По его словам, вернее всего, сформулировал премьер Польши Дональд Туск: "В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу AfD в Германии". Эксперт отмечает, трудно здесь что-то добавить.
Он замечает, что сначала им позволяют говорить. Затем – приглашают в телевизионные студии. Затем – за них голосуют, а затем президент США пишет: "Wow!". И миллиардер добавляет: "Молодцы!". Так и передвигается предел допустимого.
Также издание "Комментарии" сообщало – это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС.