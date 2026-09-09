Матрица перезагружается: почему Трамп и другие мировые политики радуются победам «правых»

Дональд Трамп аплодирует ультраправым в Германии. И именно сейчас пора загадать изречение о том, что история уже ничему не учит. Иногда кажется, что мир не просто забывает историю. Он решил перепроверить ее на практике. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что Дональд Трамп с восторгом отреагировал на исторический результат Alternative für Deutschland (AfD) в Саксонии-Ангальт – почти 44% голосов. Той самой AfD, местная ячейка которой немецкая внутренняя разведка классифицирует как правоэкстремистскую. Той же AfD, которая выступает за "ремиграцию", прекращение помощи Украине, отмена санкций против России и возобновление дружбы с Москвой.

"И Трамп не один. Илон Маск поздравил AfD: "Gut gemacht!" – "Молодцы!". Виктор Орбан назвал это "огромной избирательной ночью для Германии и Европы" и радостно добавил: "Это только начало". Маттео Сальвини тоже приветствовал "триумф". Похоже, в мировой политике окончательно отказали исторические предохранители. Спустя 80 лет после окончания Второй мировой президент Соединенных Штатов, самый богатый человек мира и целая компания европейских популистов аплодируют успеху ультраправой партии. И не где-нибудь. В Германии. Стране, которая десятилетиями выстраивала политическую систему вокруг простого принципа: никогда снова", – отметил эксперт.

По его словам, вернее всего, сформулировал премьер Польши Дональд Туск: "В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу AfD в Германии". Эксперт отмечает, трудно здесь что-то добавить.

"Проблема значительно больше одной немецкой партии. Мы наблюдаем уже не просто правый поворот. И даже не очередная вспышка популизма. Мы наблюдаем, как вещи, еще десять лет назад политически токсичные, маргинальные и неприемлемые, постепенно становятся новой нормальностью", – отметил эксперт.

Он замечает, что сначала им позволяют говорить. Затем – приглашают в телевизионные студии. Затем – за них голосуют, а затем президент США пишет: "Wow!". И миллиардер добавляет: "Молодцы!". Так и передвигается предел допустимого.

Также издание "Комментарии" сообщало – это то, чего боялась вся Европа: почему победа AfD в Германии встревожила ЕС.



