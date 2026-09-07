Це те, чого боялася вся Європа: чому перемога AfD у Німеччині стривожила ЄС

Перемога ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) на виборах у Саксонії-Анхальт стала сигналом, який вийшов далеко за межі однієї німецької землі. The New York Times зазначає, що результат партії сприймається як серйозний виклик політичної моделі, яку Німеччина та Європа вибудовували після Другої світової війни.

Партія Альтернатива для Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Десятиліттями німецькі політичні сили намагалися ізолювати ультраправих від реального впливу на владу. Тепер AfD отримала історичний результат, скориставшись невдоволенням виборців зростанням цін, безробіттям та політикою традиційних партій.

Особливу тривогу спричиняє можливий ефект доміно. Вже у 2027 році вибори відбудуться одразу у кількох великих європейських країнах. У Франції президентська кампанія пройде навесні, в Іспанії вибори очікуються у серпні, а в Італії – ближче до кінця року.

У Франції посилюються позиції Марін Ле Пен та її політичного табору, який виступає у тому числі проти подальшої підтримки України. Професор Філіп Марльє вважає, що традиційний "антифашистський фронт", який існував у Європі після 1945 року, опинився під серйозною загрозою.

Ще більш чутливим для ЄС може стати можливий прихід ультраправих до влади у Франції. Країна має ядерну зброю і відіграє ключову роль у європейській політиці. Аналітик Eurasia Group Муджтаба Рахман вважає, що подібний сценарій здатний серйозно дестабілізувати Євросоюз.

В Іспанії партія Vox розраховує посилити вплив на тлі міграційної кризи та проблем чинного уряду. У Великій Британії тим часом зростає популярність Reform UK.

Проте традиційні партії мають і привід для оптимізму: поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині показує, що праві популісти також здатні втрачати підтримку. Крім того, європейські ультраправі намагаються дистанціюватися від Дональда Трампа через падіння його популярності.

Проте, попереджає NYT, вплив американського президента може виявитися фактором, здатним змінити розклад сил у всьому європейському правому русі.

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