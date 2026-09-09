Матриця перезавантажується: чому Трамп та інші світові політики радіють перемогам «правих»

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп аплодує ультраправим у Німеччині. І саме зараз час загадати вислів про те, що історія вже нічому не вчить. Іноді здається, що світ не просто забуває історію. Він вирішив перевірити її ще раз на практиці. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Аналітик зауважує, Дональд Трамп із захватом відреагував на історичний результат Alternative für Deutschland (AfD) у Саксонії-Ангальт – майже 44% голосів. Тієї самої AfD, місцевий осередок якої німецька внутрішня розвідка класифікує як правоекстремістський. Тієї самої AfD, яка виступає за "реміграцію", припинення допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та відновлення дружби з Москвою.
За його словами, найточніше, мабуть, сформулював прем’єр Польщі Дональд Туск: "У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу AfD у Німеччині". Експерт зауважує, важко тут щось додати.
Він зауважує, спочатку їм дозволяють говорити. Потім – запрошують у телевізійні студії. Потім – за них голосують, а потім президент США пише: "Wow!". І мільярдер додає: "Молодці!". Так і пересувається межа допустимого.
Також видання "Коментарі" повідомляло – це те, чого боялася вся Європа: чому перемога AfD у Німеччині стривожила ЄС.