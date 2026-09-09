Матриця перезавантажується: чому Трамп та інші світові політики радіють перемогам «правих»

Дональд Трамп аплодує ультраправим у Німеччині. І саме зараз час загадати вислів про те, що історія вже нічому не вчить. Іноді здається, що світ не просто забуває історію. Він вирішив перевірити її ще раз на практиці. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зауважує, Дональд Трамп із захватом відреагував на історичний результат Alternative für Deutschland (AfD) у Саксонії-Ангальт – майже 44% голосів. Тієї самої AfD, місцевий осередок якої німецька внутрішня розвідка класифікує як правоекстремістський. Тієї самої AfD, яка виступає за "реміграцію", припинення допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та відновлення дружби з Москвою.

"І Трамп не один. Ілон Маск привітав AfD: "Gut gemacht!" — "Молодці!". Віктор Орбан назвав це "величезною виборчою ніччю для Німеччини та Європи" і радісно додав: "Це лише початок". Маттео Сальвіні теж привітав "тріумф". Схоже, у світової політики остаточно відмовили історичні запобіжники. Через 80 років після закінчення Другої світової президент Сполучених Штатів, найбагатша людина світу та ціла компанія європейських популістів аплодують успіху ультраправої партії. І не десь. У Німеччині. Країні, яка десятиліттями вибудовувала політичну систему навколо простого принципу: ніколи знову", – зазначив експерт.

За його словами, найточніше, мабуть, сформулював прем’єр Польщі Дональд Туск: "У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу AfD у Німеччині". Експерт зауважує, важко тут щось додати.

"Проблема значно більша за одну німецьку партію. Ми спостерігаємо вже не просто правий поворот. І навіть не черговий спалах популізму. Ми спостерігаємо, як речі, які ще десять років тому були політично токсичними, маргінальними й неприйнятними, поступово стають новою нормальністю", – зазначив експерт.

Він зауважує, спочатку їм дозволяють говорити. Потім – запрошують у телевізійні студії. Потім – за них голосують, а потім президент США пише: "Wow!". І мільярдер додає: "Молодці!". Так і пересувається межа допустимого.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це те, чого боялася вся Європа: чому перемога AfD у Німеччині стривожила ЄС.



