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Главная Новости Мир Европа Мэр испанского города предлагает семьям со всего мира бесплатные дома и работу: что об этом известно
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Мэр испанского города предлагает семьям со всего мира бесплатные дома и работу: что об этом известно

Сейчас для аренды доступно всего три дома и два рабочих места

сегодня, 13:57
Автор:

Лиля Воробьева

В испанском городке Гриегос, которое вымирает, предлагают семья со всего мира работу и бесплатное жилье. Об этом сообщает NY Post.

Мэр испанского города предлагает семьям со всего мира бесплатные дома и работу: что об этом известно

В городе Гриегос ждут новых жителей (фото из открытых источников)

Маленький городок находится на северо-востоке страны. Из-за резкого сокращения численности населения местные власти придумала необычный способ, как сохранить город и вернуть людей.

Стало известно, что сейчас в городе есть 3 свободных  дома, где мэрия намерена бесплатно поселить новых жителей. А еще — для приезжих уже есть два рабочих места в местном ресторане и гостинице. По словам представителей местной власти, на этом они не собираются останавливаться.

"Мы предложим вам пойти работать на кухню в ресторане Paladar de Aragón. А еще вы можете пойти управлять отелем-рестораном "Гриегос", который находится на центральной площади. Если же вы работаете удаленно, то можете пользоваться нашим коворкингом ", — говорится в объявлении города.

Стало известно, что за первые три месяца в новых жителей города не будут брать денег за аренду жилья. А потом аренда жилья будет составлять 225 евро в месяц. Также в сообщении говорится, что преимущество будут иметь семьи с детьми, чтобы спасти городскую школу, где пока учится 9 школьников. За каждого ребенка семья получит скидку на аренду жилья 50 евро, поэтому, если в семье двое детей, аренда будет  стоить — 125 евро в месяц.

Известно, что мэрия города уже получила более 3000 заявок от желающих со всего мира, и это количество претендентов только растет. Взять пример с мэрии Гриегоса могут и другие испанские города, где количество жителей уменьшается.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в Испании построили самое высокое здание в Европе.


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Источник: https://nypost.com/2021/07/21/spanish-town-offers-free-houses-jobs-to-entice-families/
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