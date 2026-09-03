Министр обороны Эстонии уходит после скандала с украинскими снарядами: «Я беру ответственность»

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о намерении покинуть свой пост после критики со стороны Национального аудиторского управления и скандала вокруг оборонных закупок. Решение стало неожиданным ударом по правительству на фоне продолжающейся войны России против Украины и резкого роста расходов Таллина на оборону.

Ханно Певкур. Фото: из открытых источников

Выступая в эфире ETV, Певкур заявил, что как руководитель ведомства несет ответственность за весь подчиненный ему сектор. По его словам, даже отсутствие личной вины не освобождает политика от обязанности отвечать за решения системы.

Поводом для заявления стали выводы государственного аудита о работе Сил обороны Эстонии и Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Министр признал их достаточно серьезными, чтобы говорить о политической ответственности.

Особое внимание привлекла история с закупкой боеприпасов для Украины. Как выяснилось, Эстония перечислила около €70 млн аванса индийским компаниям, которые до этого не смогли поставить ни одного боеприпаса. На фоне войны и дефицита вооружений эта история вызвала вопросы к эффективности контроля за оборонными контрактами.

Бывший глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар утверждает, что ключевые решения не принимались без согласования с руководством Минобороны. Певкур подтвердил, что документы ему предоставлялись, однако признался, что лично контрактов не читал.

Теперь премьер-министр должен найти нового главу оборонного ведомства. Певкур намерен передать полномочия в удобный для правительства момент.

При этом уходящий министр настаивает, что стратегический курс был правильным. По его словам, Эстония сегодня защищена лучше, чем когда-либо. Однако скандал вокруг закупок показал: даже усиление обороны может сопровождаться серьезными провалами в управлении и контроле за расходованием средств.

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