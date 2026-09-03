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Міністр оборони Естонії йде після скандалу з українськими снарядами: «Я беру відповідальність»

Ханно Певкур визнав політичну відповідальність за проблеми в оборонному секторі після жорстких висновків аудиту та історії з €70 млн авансів

3 вересня 2026, 07:24
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Кравцев Сергей

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір залишити свою посаду після критики з боку Національного аудиторського управління та скандалу навколо оборонних закупівель. Рішення стало несподіваним ударом по уряду на тлі війни Росії проти України, що триває, і різкого зростання витрат Таллінна на оборону.

Міністр оборони Естонії йде після скандалу з українськими снарядами: «Я беру відповідальність»

Ханно Певкур. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи в ефірі ETV, Певкур заявив, що як керівник відомства відповідає за весь підпорядкований йому сектор. За його словами, навіть відсутність особистої вини не звільняє політика від обов’язку відповідати за рішення системи.

Приводом для заяви стали висновки державного аудиту щодо роботи Сил оборони Естонії та Державного центру оборонних інвестицій (RKIK). Міністр визнав їх досить серйозними, щоби говорити про політичну відповідальність.

Особливу увагу привернула історія із закупівлею боєприпасів для України. Як з'ясувалося, Естонія перерахувала близько €70 млн авансу індійським компаніям, які раніше не змогли поставити жодного боєприпасу. На тлі війни та дефіциту озброєнь ця історія викликала питання ефективності контролю за оборонними контрактами.

Колишній глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар стверджує, що ключові рішення не ухвалювалися без узгодження з керівництвом Міноборони. Певкур підтвердив, що документи йому надавалися, проте зізнався, що особисто не читав контрактів.

Тепер прем'єр-міністр має знайти нового голову оборонного відомства. Певкур має намір передати повноваження у зручний для уряду момент.

При цьому міністр, що йде, наполягає, що стратегічний курс був правильним. За його словами, Естонія сьогодні захищена краще, ніж будь-коли. Проте скандал навколо закупівель показав: навіть посилення оборони може супроводжуватись серйозними провалами в управлінні та контролі за витрачанням коштів.

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Джерело: https://news.err.ee/1610126620/estonia-s-defense-minister-resigns-in-national-defense-procurement-scandal
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