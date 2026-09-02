«Путина не получится запугать»: Сикорский предупредил Европу о новой угрозе от России

Россия, вероятно, уже ведет гибридную войну против европейских стран, а Запад должен дать ей решительный ответ, пока ситуация не вышла из-под контроля. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя последние инциденты в Германии.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам польского дипломата, атака российских дронов на украинский самолет в аэропорту Лейпциг/Галле стала очередным сигналом для Европы. Сикорский выразил поддержку Украине и Германии и подчеркнул, что нынешнюю ситуацию уже все сложнее воспринимать как обычное мирное время.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и похоже, что Россия ведет против нас гибридную войну и нужно продемонстрировать Путину, что нас не получится запугать", — заявил глава польского МИД.

На этом фоне Варшава выступает за максимальное усиление санкционного давления на Москву. По словам Сикорского, уже подготовлено предложение о внесении в санкционные списки около 1620 физических и юридических лиц.

Однако для утверждения нового пакета необходима политическая воля европейских лидеров. Польский министр призвал принять ограничения в ответ на действия России не только в Германии, но и в других странах Европы.

Отдельное направление – российский дипломатический корпус. Сикорский предлагает рассмотреть возможность закрытия российских консульств, сокращение численности дипломатов РФ и ограничение их передвижения за пределами страны аккредитации.

Таким образом Польша фактически призывает Европу перейти от реагирования на отдельные инциденты к системной политике сдерживания России. В Варшаве опасаются, что без жесткого ответа Москва воспримет отсутствие масштабных последствий как разрешение на дальнейшую эскалацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина срочно обратилась за помощью к ЕС: без этого продолжать войну будет очень сложно.



