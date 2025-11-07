Мира в Украине не предвидится: к чему уже готовится Швеция

Страны Европейского Союза должны прекратить жить надеждами на скорые мирные переговоры и прекращение войны в Украине. Напротив, нужно использовать каждую возможность на подготовку к долгосрочной изоляции России. Этот вариант будет актуален, даже, если так случится, и война в Украине будет оставлена на паузу. В этом убежден премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ульф Кристерссон. Фото: из открытых источников

"Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и другие страны Европейского Союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не закончится этой войной", – отметил премьер Швеции.

По его мнению, Европа должна укреплять свою конкурентоспособность, поскольку это является основой благосостояния и безопасности, а также поддержки Украины.

Он добавил, что Швеция не наивна в отношении России, и подчеркнул необходимость усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

