Миру в Україні не передбачається: до чого готується Швеція

Країни Європейського Союзу мають припинити жити надіями на швидкі мирні переговори та припинення війни в Україні. Навпаки, потрібно використовувати кожну можливість для підготовки до довгострокової ізоляції Росії. Цей варіант буде актуальним, навіть якщо так станеться, і війна в Україні буде залишена на паузу. У цьому переконаний прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Ульф Крістерссон. Фото: з відкритих джерел

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звісно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського Союзу мають готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не закінчиться цією війною", – зазначив прем'єр Швеції.

На його думку, Європа має зміцнювати свою конкурентоспроможність, оскільки це є основою добробуту та безпеки та підтримки України.

Він додав, що Швеція не наївна щодо Росії, і наголосив на необхідності посилення стримування та обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

