Миру в Україні не передбачається: до чого готується Швеція
Миру в Україні не передбачається: до чого готується Швеція

Швеція вважає, що потрібно готуватися до довгострокової ізоляції Росії

7 листопада 2025, 10:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни Європейського Союзу мають припинити жити надіями на швидкі мирні переговори та припинення війни в Україні. Навпаки, потрібно використовувати кожну можливість для підготовки до довгострокової ізоляції Росії. Цей варіант буде актуальним, навіть якщо так станеться, і війна в Україні буде залишена на паузу. У цьому переконаний прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Миру в Україні не передбачається: до чого готується Швеція

Ульф Крістерссон. Фото: з відкритих джерел

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звісно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського Союзу мають готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не закінчиться цією війною", – зазначив прем'єр Швеції.

На його думку, Європа має зміцнювати свою конкурентоспроможність, оскільки це є основою добробуту та безпеки та підтримки України.

Він додав, що Швеція не наївна щодо Росії, і наголосив на необхідності посилення стримування та обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загроза з боку РФ не тільки не меншає, але навіть збільшується в рази. Тому Польща запускає пілотну програму загальної оборонної підготовки. Під час неї кожен повнолітній громадянин матиме змогу пройти одноденні курси. Про це розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Також видання "Коментарі" повідомляло — на півночі Норвегії британські військові відпрацьовують сценарії можливого російського наступу. У секретному командному центрі поблизу міста Буде, всередині скелі, командири та урядовці моделюють, як діяти, якщо путінський режим вирішить розпочати агресію біля північного флангу НАТО. Про це йдеться у публікації "Politico".



