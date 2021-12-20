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Многотысячный митинг в Польше: что требуют протестующие от президента

Поляки требуют от президента наложить вето на закон, касающийся принадлежащего США канала

сегодня, 13:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Поляки в воскресенье, 19 декабря, устроили общенациональные протесты, в частности, многотысячный митинг возле президентского дворца, требуя от главы государства наложить вето на закон, который, по их мнению, ограничивает свободу СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Многотысячный митинг в Польше: что требуют протестующие от президента

Люди принимают участие в митинге в знак протеста против законопроекта о СМИ, принятого парламентом Польши - Reuters

Законодательство, неожиданно прошедшее через парламент в пятницу, 17 декабря, ужесточит правила по иностранной собственности на медиа, в частности, повлияет на способность действовать телеканалу TVN24, принадлежащему американской медиа-компании Discovery.

Законопроект, который еще должен быть подписан президентом Анджеем Дудой, усугубил отношения между государством-членом НАТО Польшей и Соединенными Штатами во время обострения напряженности в Восточной Европе на фоне того, что некоторые страны считают ростом самоуверенности России.

Это также вызвало более широкие опасения по поводу нападений на свободу СМИ, которые усилились после того, как государственная нефтяная компания PKN Orlen заявила в прошлом году, что захватывает немецкого издателя региональных газет.

"Это не только об одном канале. Через мгновение (будет) цензура в Интернете, попытка уничтожить все независимые источники информации – но мы этого не позволим", – сказал толпе мэр Варшавы и бывший кандидат от оппозиции в президенты Рафал Тшасковский.

По всей стране прошли демонстрации. На снимках из южного города Кракова видно, как демонстранты размахивают транспарантами с лозунгами "Руки от TVN" и "Свободная Польша, свободные люди, свободные медиа".

"Мы должны быть здесь сегодня, потому что свободные СМИ являются опорой демократии", — сказала Беата Лацяк, член толпы и профессор социологии.

На сегодняшний день петицию в защиту TVN24 подписали более 1,5 миллиона человек, сообщает канал.

Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) уже давно заявляла, что иностранные медиа-группы обладают слишком большой властью в стране и искажают общественные дебаты.

Критики утверждают, что меры против иностранных медиа-групп являются частью все более авторитарной повестки дня, что привело к ссоре Варшавы с Брюсселем по поводу прав ЛГБТ и судебных реформ.

Как сообщали ранее "Комментарии", парламент Польши принял законопроект о СМИ, который, по словам критиков, имеет целью заглушить новостной канал, который критикует правительство. Этот неожиданный шаг может разжечь обеспокоенность свободой СМИ и возобновить дипломатический спор с Соединенными Штатами.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/free-people-free-media-poles-protest-against-media-law-2021-12-19/
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