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Могут сорвать очень важные поставки оружия в Украину: РФ устраивает покушения и диверсии в Болгарии

Диверсии РФ в Болгарии могут сорвать критически важные поставки оружия в Украину

сегодня, 19:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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На территории Болгарии члены российских диверсионных групп активно атаковали предприятия и складские помещения вооруженной компании EMKO, производящей большое количество шаров и снарядов в поставляемые в Украину танки советского образца. Об этом сообщил местный оружейный владелец Эмилиан Гебрев, комментируя ситуацию для представителей издания The Financial Times .

Могут сорвать очень важные поставки оружия в Украину: РФ устраивает покушения и диверсии в Болгарии

Поставка оружия в Украину из Болгарии (фото из открытых источников)

Он отметил, что диверсионные меры могут привести к тому, что сорвутся исключительно важные поставки оружия для Украины.


"Российские угрозы, что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО", – говорит магнат из Болгарии.

Как утверждают местные производители оборонной отрасли, Болгария и сейчас является одним из главных в сфере деятельности агентов ГРУ. Они подчеркивают, что инфильтрацию остро ощущают в органах прокуратуры и службы безопасности Болгарии.

"Россияне очень заинтересованы в наших объектах и людях, которые их обслуживают", – анонимно отметил местное чиновник.
 При этом представители болгарской прокуратуры говорят, что обвинения в проникновении РФ "категорически не соответствуют действительности". Органы прокуратуры задокументировали преступления агентов ГРУ и привлекли их к уголовной ответственности, однако Россия не выдаст своих граждан, поэтому у Болгарии не было возможностей привлечь их к ответственности.
 К слову, оружейный производитель Эмилиан Гебрев уже имел два покушения со стороны РФ. Ни один российский агент не был задержан или привлечен к ответственности из-за его отравления и взрывов на предприятиях его компании. Магнат обвиняет в этом влияние РФ на представителей болгарского правительства.
 "Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – подытожил болгарский. магнат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша возобновит поставки оружия в Украину.



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