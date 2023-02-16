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Молдавия обнаружила обломки российской ракеты на своей территории

В Молдове были обнаружены обломки российских ракет после ночного обстрела Украины. Это уже четвёртый зафиксированный случай.

сегодня, 16:03
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Автор:

Slava Kot

Полицейский патруль нашел обломки российской ракеты на севере Молдовы, вблизи пограничного села Ларга, расположенного в 10 км от Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook МВД Молдавии.

Молдавия обнаружила обломки российской ракеты на своей территории

В Молдове обнаружили обломки российской ракеты

После ничего ракетного обстрела сотрудники полицейских служб обнаружили обломки российской ракеты. По сообщению Министерства внутренних дел Молдовы, это уже четвёртый случай, когда в стране находят обломки российских ракет.


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Патрульные пограничной полиции обнаружили в Бриченском районе остатки ракеты от авиаударов России по Украине. Это четвертый случай, когда остатки ракет от обстрелов Украины падают на территорию Республики Молдова", — сообщает МВД Молдовы.

Молдавия осудила вторжение России в Украину, а также сообщила о своем проевропейском курсе. Такие действия вызвали недовольство в Кремле.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Молдовы планы Кремля совершить государственный переворот в ее стране. Через несколько дней Майя Санду организовала пресс-конференцию на которых раскрыла детали спланированного Россией госпереворота. Президент Молдовы сообщила, что пророссийские оппозиционеры и граждане других стран будут пытаться устроить митинги и в общем беспорядке захватят здания правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове временно закрыли небо для авиаперелетов. Вероятной причиной стали российские беспилотники вблизи аэропорта.

"Комментарии писали, что в Молдове матч Лиги Европы пройдет без зрителей, ведь страна боится государственного переворота.



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Источник: https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/
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