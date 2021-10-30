Молдова договорилась с Газпромом о газе – какая цена вопроса

Переговоры Молдовы и "Газпрома" завершились. Газ, который страна будет получать в ноябре и дальше, будет считаться по особой формуле. Об этом пишет молдавское издание News Maker.

Андрей Спину (Andrei Spînu), министр инфраструктуры Молдовы - фото Facebook

Андрей Спину (Andrei Spînu), министр инфраструктуры Молдовы, в своем Facebook подытожил переговоры с "Газпромом". Согласно новому соглашению, страна в ноябре будет получать газ за 450 долл./тыс. м3. Срок действия нового соглашения – 5 лет.

Ноябрьская цена газа вдвое меньше октябрьской, отметил молдавский чиновник. В течение следующих месяцев цена, как он надеется, будет уменьшаться.

Формула расчета зависит от того, каково соотношение рыночных цен на газ и нефть в тот или иной период. Больше подробностей Спину не рассказал: формулу можно раскрыть только с разрешения "Газпрома". Цена, которую он назвал, рассчитана именно по этой тайной формуле.

"Молдовагаз" имеет долги перед российской корпорацией. Аудит будет проведен в 2022 г. и определит, какую сумму и когда должна уплатить страна. Источники в российской печати пишут, что размер долга – 700 млн долл., долг Приднестровья не учитывался.

Предыдущее соглашение истекло в октябре и Молдова получила кризис с газом. Продолжение контракта на месяц привело к трехкратному повышению цены. Топливо страна получила, так как его приобрела государственная компания Energocom, оплатив рыночную цену.

Молдова в ближайшее время получит помощь от Европейского Союза – 60 млн евро для преодоления газового кризиса.

Мировые цены на газ и нефть растут за последние полгода. По состоянию на 29 октября 2021 г. цена газа равна 5597 долл./MMBt, нефти марки Brent – 83,74 долл./баррель.

Издание "Комментарии" ранее сообщало, как Молдова сумела срочно приобрести газ, ожидая решения вопроса с "Газпромом" .





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