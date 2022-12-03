Молдова начала получать газ из соседней страны

Румыния начинает поставки газа в Молдову во избежание российского шантажа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское информационное агентство Agerpres.



Молдавия начала получать европейский газ. Фото: из открытых источников

Румынская компания Transgaz заявила, что впервые начала транспортировать газ в Молдову через газопровод Яссы-Унгены.

"Сегодня в 13:00 начата транспортировка газа по направлению Румыния – Республика Молдова. Компрессор работает в штатном режиме", — заявили в газотранспортной компании.

Газопровод Яссы-Унгены начали строить в 2013 году. Таким образом Молдова сможет подключиться к газотранспортной системе ЕС через Румынию.

Такие шаги молдавских властей вызваны тем, что Кремль сокращает поставки газа в Молдову на 56,5% с 1 декабря. Российские власти обвинили Молдову и Украину. В Кремле считают, что поступающий из РФ в Молдову газ частично забирает Украина, по территории которой проходит газопровод.

Пророссийские силы в Молдове в начале осени проводили крупные акции протеста из-за значительного подорожания газа. Россия хочет, чтобы проевропейское правительство Молдовы потеряло свои позиции. За организацией протестов стоит пророссийский олигарх, укравший из банков Молдовы сумму, равную 10% ВВП страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сенаторы и депутаты Румынии признали Голодомор геноцидом украинского народа. За такое решение проголосовало большинство румынских чиновников. Из 248 политиков только один воздержался от принятия решения. Также Голодомор признала не так давно и Германия.



Также "Комментарии" писали об упавшей на территории Молдовы российской ракете.

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