Молдова намерена изменить свой военно-политический курс

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Slava Kot
Из-за полномасштабного вторжения в Украину соседняя Молдова начала волноваться о своем закрепленном в конституции нейтральном статусе. Президент Молдовы Мая Санду рассматривает возможность страны присоединиться к НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников
Во время конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президента Молдовы Мая Санду ответила на вопрос о возможном вступлении ее страны в НАТО.
Как пишет Politico Президент Молдовы пыталась быть осторожной в своих ответах, ведь Россия предостерегла ее от дальнейшего военного сотрудничества между Молдовой и западными союзниками. Несмотря на то, что Молдова не является членом военного союза, молдавские военные принимают участие в миротворческих действиях в Косово.
Несмотря на угрозы Путина, Санду считает, что ее страна может увеличивать свой военный потенциал, включая сотрудничество с западными союзниками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об амбициозных планах Санду , президент заявила, что Молдова хочет вступить в Европейский Союз.
Также "Комментарии" писали о бывшем генерале НАТО, который взбешен из-за того, что немецкие танки не поехали в Украину.
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