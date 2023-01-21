Молдова намерена изменить свой военно-политический курс

Из-за полномасштабного вторжения в Украину соседняя Молдова начала волноваться о своем закрепленном в конституции нейтральном статусе. Президент Молдовы Мая Санду рассматривает возможность страны присоединиться к НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

Во время конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президента Молдовы Мая Санду ответила на вопрос о возможном вступлении ее страны в НАТО.

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защищать себя, можем ли мы сделать это сами, или нам стоит быть частью большего альянса. И если мы в какой-то момент как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс" говорит Санду.

Как пишет Politico Президент Молдовы пыталась быть осторожной в своих ответах, ведь Россия предостерегла ее от дальнейшего военного сотрудничества между Молдовой и западными союзниками. Несмотря на то, что Молдова не является членом военного союза, молдавские военные принимают участие в миротворческих действиях в Косово.

Несмотря на угрозы Путина, Санду считает, что ее страна может увеличивать свой военный потенциал, включая сотрудничество с западными союзниками.

"Молдова – мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в свой оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и у вас нет возможности защищать себя, что неправильно", — говорит президент Молдовы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об амбициозных планах Санду , президент заявила, что Молдова хочет вступить в Европейский Союз.

Также "Комментарии" писали о бывшем генерале НАТО, который взбешен из-за того, что немецкие танки не поехали в Украину.

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