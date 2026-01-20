logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Молдова приняла важное решение относительно СНГ: процедура начата
commentss НОВОСТИ Все новости

Молдова приняла важное решение относительно СНГ: процедура начата

В МИД страны уточнили, что Молдова не откажется от соглашений, приносящих выгоду экономике и не противоречащих евроинтеграции

20 января 2026, 00:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Молдова начала процедуру денонсации основных соглашений и фактически выхода из Содружества Независимых Государств.

Молдова приняла важное решение относительно СНГ: процедура начата

Молдова выходит из СНГ. Фото: из открытых источников

Документы о выходе Молдовы из СНГ подадут на утверждение парламента страны уже в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает издание NewsMaker.

По его словам, Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ.

"Этот процесс уже начался. Мы недавно приняли это решение, начался процесс утверждения, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят законодателям. Так, к середине февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять коллеги по парламенту", — отметил Попшой.

Министр подчеркнул, что Молдова в целом подписала 283 соглашения в рамках СНГ. Из них 71 уже денонсированы, а около 60 других находятся в процессе денонсации. Некоторые соглашения отменялись другими членами СНГ.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Молдова не откажется от соглашений, которые приносят выгоду экономике страны и не противоречат евроинтеграции.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", российский МИД внезапно предупредил своих граждан , чтобы воздержаться от поездок в Молдову. В заявлении ведомства, которое цитируют российские СМИ, указано, что Москва якобы фиксирует "многочисленные факты дискриминации и притеснений граждан РФ, въезжающих в Молдову".

Российский МИД отмечает, что молдавские власти не обеспечивают допуска к гражданам РФ сотрудников посольства в Кишиневе и делают невозможными консульскую помощь россиянам. При этом никаких фактов, свидетельствующих о таких случаях в российском внешнеполитическом ведомстве, не приводят.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsmaker.md/ro/chisinaul-face-ultimii-pasi-spre-iesirea-din-csi-popsoi-documentele-ajung-in-parlament-pana-la-mijlocul-lui-februarie
Теги:

Новости

Все новости