Молдова приняла важное решение относительно СНГ: процедура начата

Молдова начала процедуру денонсации основных соглашений и фактически выхода из Содружества Независимых Государств.

Молдова выходит из СНГ. Фото: из открытых источников

Документы о выходе Молдовы из СНГ подадут на утверждение парламента страны уже в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает издание NewsMaker.

По его словам, Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ.

"Этот процесс уже начался. Мы недавно приняли это решение, начался процесс утверждения, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят законодателям. Так, к середине февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять коллеги по парламенту", — отметил Попшой.

Министр подчеркнул, что Молдова в целом подписала 283 соглашения в рамках СНГ. Из них 71 уже денонсированы, а около 60 других находятся в процессе денонсации. Некоторые соглашения отменялись другими членами СНГ.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Молдова не откажется от соглашений, которые приносят выгоду экономике страны и не противоречат евроинтеграции.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", российский МИД внезапно предупредил своих граждан , чтобы воздержаться от поездок в Молдову. В заявлении ведомства, которое цитируют российские СМИ, указано, что Москва якобы фиксирует "многочисленные факты дискриминации и притеснений граждан РФ, въезжающих в Молдову".

Российский МИД отмечает, что молдавские власти не обеспечивают допуска к гражданам РФ сотрудников посольства в Кишиневе и делают невозможными консульскую помощь россиянам. При этом никаких фактов, свидетельствующих о таких случаях в российском внешнеполитическом ведомстве, не приводят.