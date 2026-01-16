Російське МЗС раптово попередило своїх громадян, щоб утримались від поїздок до Молдови.

Росіянам радять не їхати у Молдову. Фото: з відкритих джерел

У заяві відомства, яку цитують російські ЗМІ, вказано, що Москва нібито фіксує "численні факти дискримінації та утисків громадян РФ, які в'їжджають до Молдови".

"Молдовська влада не забезпечує допуску до російських громадян співробітників посольства в Кишиневі. Вони унеможливили консульську допомогу росіянам", — зазначили в МЗС РФ.

При цьому жодних фактів, що свідчили б про такі випадки у російському зовнішньополітичному відомстві не наводять.

Нагадаємо, як писало видання "Коментарі", радник президента Румунії у зв'язках з румунами у діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання. Він пояснив, що Бухарест готовий сісти за стіл переговорів у будь-який момент, але за умови, якщо Молдова визнає це прийнятним. При цьому Євген Томак уточнив, що лише самі молдавани мають право вирішувати, яким буде їхнє майбутнє.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Росія намагається діяти на два фронти. З одного боку Москва атакує Україну військовим чином, а, з іншого, намагається не дати Молдові зблизитися ЄС. Зокрема, Москва цинічно намагалася втрутитись у вибори в Молдові, що відбулись минулої осені.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Молдови Мая Санду незадовго до виборів виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану щодо дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення до Одеської області України.