logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіян лякають Молдовою: МЗС РФ зробило несподівану заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіян лякають Молдовою: МЗС РФ зробило несподівану заяву

МЗС РФ заявило про небезпеку для росіян на території Молдови

16 січня 2026, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Російське МЗС раптово попередило своїх громадян, щоб утримались від поїздок до Молдови.

Росіян лякають Молдовою: МЗС РФ зробило несподівану заяву

Росіянам радять не їхати у Молдову. Фото: з відкритих джерел

У заяві відомства, яку цитують російські ЗМІ, вказано, що Москва нібито фіксує "численні факти дискримінації та утисків громадян РФ, які в'їжджають до Молдови".

"Молдовська влада не забезпечує допуску до російських громадян співробітників посольства в Кишиневі. Вони унеможливили консульську допомогу росіянам", — зазначили в МЗС РФ.

При цьому жодних фактів, що свідчили б про такі випадки у російському зовнішньополітичному відомстві не наводять. 

Нагадаємо, як писало видання "Коментарі", радник президента Румунії у зв'язках з румунами у діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання. Він пояснив, що Бухарест готовий сісти за стіл переговорів у будь-який момент, але за умови, якщо Молдова визнає це прийнятним. При цьому Євген Томак уточнив, що лише самі молдавани мають право вирішувати, яким буде їхнє майбутнє.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Росія намагається діяти на два фронти. З одного боку Москва атакує Україну військовим чином, а, з іншого, намагається не дати Молдові зблизитися ЄС. Зокрема, Москва цинічно намагалася втрутитись у вибори в Молдові, що відбулись минулої осені.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Молдови Мая Санду незадовго до виборів виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану щодо дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення до Одеської області України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини