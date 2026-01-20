logo_ukra

Молдова ухвалила важливе рішення щодо СНД: процедуру розпочато
Молдова ухвалила важливе рішення щодо СНД: процедуру розпочато

В МЗС країни уточнили, що Молдова не відмовиться від угод, які приносять вигоду економіці та не суперечать євроінтеграції

20 січня 2026, 00:07
Автор:
Маламура Сергій

Молдова розпочала процедуру денонсації основних угод та фактично виходу зі  Співдружності Незалежних Держав. 

Молдова ухвалила важливе рішення щодо СНД: процедуру розпочато

Молдова виходить з СНД. Фото: з відкритих джерел

Документи про вихід Молдови з СНД подадуть до на затвердження парламенту країни вже у лютому. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє видання NewsMaker.

За його словами, Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД. 

"Цей процес вже розпочався. Ми нещодавно прийняли це рішення, розпочався процес затвердження, і на початку нової сесії парламенту документи про денонсацію цих угод надійдуть до законодавців. Так, до середини лютого, ймовірно, ми завершимо процеси в уряді, після чого це рішення повинні будуть прийняти колеги по парламенту", — зазначив Попшой.

Міністр наголосив, що Молдова загалом підписала 283 угоди в рамках СНД. Із них 71 вже денонсовано, а близько 60 інших перебувають у процесі денонсації. Деякі угоди скасовували інші члени СНД.

Водночас глава МЗС наголосив, що Молдова не відмовиться від угод, які приносять вигоду економіці країни та не суперечать євроінтеграції.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", російське МЗС раптово попередило своїх громадян, щоб утримались від поїздок до Молдови. У заяві відомства, яку цитують російські ЗМІ, вказано, що Москва нібито фіксує "численні факти дискримінації та утисків громадян РФ, які в'їжджають до Молдови".

Російське МЗС зазначає, що молдовська влада не забезпечує допуску до громадян РФ співробітників посольства в Кишиневі та унеможливлює консульську допомогу росіянам. При цьому жодних фактів, що свідчили б про такі випадки у російському зовнішньополітичному відомстві не наводять. 



