В Молдавии закрыли воздушное пространство. В небе над страной замечен российский разведывательный дрон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавские СМИ.

Молдова закрывает воздушное пространство. Фото из открытых источников

Одна из главных авиационных компаний в Молдове AirMoldova опубликовала информацию, что воздушное пространство над страной закрыто.

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"Уважаемые пассажиры, в настоящее время воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", — сообщила компания AirMoldova на своей странице в Facebook .

Компания просит сохранять спокойствие и пользоваться информационными панелями для понимания ситуации.

"Уважаемые пассажиры, те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или планируется вылет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями аэропорта онлайн", — отметили представители AirMoldova.

Вероятной причиной закрытия воздушного пространства над страной считается русский дрон. Пока информация уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский передал лидеру Молдовы Майе Санду информацию о возможном государственном перевороте в ее стране. Через несколько дней после этого президент Молдовы объявила детали плана Кремля.

Также "Комментарии" писали о реакции США на сообщение о том, что Российская Федерация собирается провести государственный переворот в Молдове. Это глубоко тревожная новость. Они, безусловно, не выходят за пределы российского поведения, и мы абсолютно поддерживаем молдавское правительство и молдавский народ, – сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.