Мощный шторм накрыл север Испании: дороги завалены снегом (ФОТО)

Испанию накрыл мощный шторм. Об этом пишет портал Arirang.

Cнег. Фото: Pixabay

Шторм под названием Арвен принес на северные регионы Испании сильные снегопады. От стихии страдает Наварра, Страна Басков и Кантабрия.

Снегом завалило десятки автодорог. Некоторые из них пришлось закрыть для движения автотранспорта. Другие — расчищают с помощью спецтехники. Движение грузовиков по таким дорогам приостановлено.





Фото: Reuters

Согласно информации издания, всего на севере Испании засыпало 139 дорог. На борьбу со стихией брошены 850 снегоочистителей.

Шторм "Арвен" также накрыл и северо-запад Франции. Там от непогоды страдают десятки регионов.

Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что мощное землетрясение всколыхнуло Перу. Его эпицентр находился неподалёку от города и залегал на глубине более ста километров. Местные жители в панике выбегали из своих домов. Стихия обрушила часть старинной церкви. В результате происшествия пострадали, как минимум три человека. Некоторые дороги заблокированы из-за падающих камней. Отмечается, что из-за большой глубины подземных толчков, обычно вероятность разрушения и жертва снижается.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде заметили редкое природное явление. Вместо ровного слоя льда поверхность озера Манитоба оказалась покрыта ледяными шарами. Специалисты говорят, что для того, чтобы образовался такой феномен, нужно несколько условий. Кроме того, они объяснили, почему это происходит. В Сети появляются видео с места событий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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