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Мутация коронавируса достигла Испании

Новый штамм вируса обнаружили у граждан Испании

сегодня, 16:22
Автор:

Сергей Медведев

Новый мутирующий вид коронавируса все больше распространяется по Европе. Так, если после первых случаев заражения в Великобритании, новый штамм зафиксировали в Германии. Теперь о разновидности, которая, по мнению ученых, критично опаснее, чем предыдущая версия вируса, заявили в Испании.

Мутация коронавируса достигла Испании

В Европе исследуют новый штамм коронавируса

В стране зарегистрировали уже четыре пациента, у которых обнаружили мутирующий коронавирус. Такую информацию опубликовало национальное испанское издание El Mundo.

 По мнению испанских журналистов,  трое зараженных — члены одной семьи, муж с женой и их дочь. Все они, как предполагается, заразились от родственника, которой недавно прилетел из Великобритании. После возвращения молодой человек сдал тест, который выявил у него заражение коронавирусом. После чего в лечебную клинику явились родственники, которые жаловались на похожие симптомы и попросили сделать им тест .В случае ПЦР-исследования у их выявили именно британскую разновидность COVID-19.

Отдельным случаем является обнаружение нового вируса у пациента из Мадрида, который прилетел из столицы Великобритании 20 декабря.

Как сообщал портал "Комментарии", в ЕС пришли к выводу, что нынешние вакцины против коронавируса остаются эффективными против нового штамма Covid-19, обнаруженного, в частности, в Великобритании.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, новый штамм коронавируса на 70% опаснее. Он распространяется гораздо быстрее, как сообщила ВОЗ. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается. Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией  20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые виды транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.
 


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Источник: https://www.elmundo.es/madrid/2020/12/26/5fe70fcdfc6c8347308b4654.html
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