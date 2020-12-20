Эффективны ли старые вакцины против нового коронавируса - МОЗ Германии

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Татьяна Лозовенко
В ЕС пришли к выводу, что нынешние вакцины против коронавируса остаются эффективными против нового штамма Covid-19, обнаруженного, в частности, в Великобритании. Об этом объявило МОЗ Германии в воскресенье вечером.
Фото: из открытых источников
По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, новый штамм коронавируса на 70% опаснее. Он распространяется гораздо быстрее, как сообщила ВОЗ.
Сегодня стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается.
Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня, 20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые вида транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.
Сегодня ВОЗ также выдвинуло предложение ужесточить контроль внутри Европейского союза и профилактические мероприятияю
Ранее "Комментарии" писали, что Франция присоединилась к Ирландии и растущему списку европейских стран, которые наложили ограничения на поездки в Великобританию после всплеска случаев нового, более заразного штамма коронавируса.
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