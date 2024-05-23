На грани распада: Додик заявил о конце существования Боснии и Герцеговины

Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил, что предложит руководству Боснии и Герцеговины "мирный роспуск государства". Причиной решения об отделениях от Боснии и Герцеговины Додик называет резолюцию ООН по геноциду в Сребренице.



Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников

В день, когда Генеральная Ассамблея ООН начинает обсуждение резолюции по геноциду в Сребренице, правительство Республики Сербской проведет выездное заседание в Сребренице. В ходе заседания президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что объявит о желании выйти из состава Боснии и Герцеговины.

"Босния и Герцеговина достигла своего конца, или, если быть точнее, это было доведено до конца теми, кто поклялся ей. Все, что нам остается, это приложить усилия, чтобы быть хорошими соседями и разойтись с миром", — заявил Додик.

В прошлом Додик уже несколько раз угрожал отделиться от Боснии и Герцеговины и присоединиться к соседней Сербии. За что он и некоторые другие официальные лица боснийских сербов попали под санкции США и Великобритании, поскольку поставили под угрозу мирный план США, который положил конец Боснийской войне.

Генеральная Ассамблея ООН собирается принять резолюцию в которой планирует провозгласить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида, осудить тех, кто отрицает геноцид в Сребренице, а также прославляющих совершавших его лиц. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на резолюцию ООН и заявил, что ее целью является "отмена Республики Сербской и вымогание от Белграда военных репараций".

Резня в Сребренице – это одно из крупнейших военных преступлений, которое было совершено в ходе Боснийской войны. В июле 1995 году было спланировано боснийскими сербами массовое убийство около 8 000 боснийских мусульман мужского пола вблизи города Сребреница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Милорад Додик заявил о возможности объявления независимости Республики Сербской в случае победы Трампа на президентских выборах в США.

Также "Комментарии" писали о разведке США, которая в начале марта сообщила, что Додик до конца года может принять решение о выходе Республики Сербской из Боснии и Герцеговины.