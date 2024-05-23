На грани распада: Додик заявил о конце существования Боснии и Герцеговины

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Slava Kot
Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил, что предложит руководству Боснии и Герцеговины "мирный роспуск государства". Причиной решения об отделениях от Боснии и Герцеговины Додик называет резолюцию ООН по геноциду в Сребренице.
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников
В день, когда Генеральная Ассамблея ООН начинает обсуждение резолюции по геноциду в Сребренице, правительство Республики Сербской проведет выездное заседание в Сребренице. В ходе заседания президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что объявит о желании выйти из состава Боснии и Герцеговины.
В прошлом Додик уже несколько раз угрожал отделиться от Боснии и Герцеговины и присоединиться к соседней Сербии. За что он и некоторые другие официальные лица боснийских сербов попали под санкции США и Великобритании, поскольку поставили под угрозу мирный план США, который положил конец Боснийской войне.
Генеральная Ассамблея ООН собирается принять резолюцию в которой планирует провозгласить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида, осудить тех, кто отрицает геноцид в Сребренице, а также прославляющих совершавших его лиц. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на резолюцию ООН и заявил, что ее целью является "отмена Республики Сербской и вымогание от Белграда военных репараций".
Резня в Сребренице – это одно из крупнейших военных преступлений, которое было совершено в ходе Боснийской войны. В июле 1995 году было спланировано боснийскими сербами массовое убийство около 8 000 боснийских мусульман мужского пола вблизи города Сребреница.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Милорад Додик заявил о возможности объявления независимости Республики Сербской в случае победы Трампа на президентских выборах в США.
Также "Комментарии" писали о разведке США, которая в начале марта сообщила, что Додик до конца года может принять решение о выходе Республики Сербской из Боснии и Герцеговины.
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Ігор
сегодня, 10:54
Навряд чи буде мир якщо подивитись наприклад балтійських мікронедокраїн. Замість того щоб будувати спокійне життя після відокремлення від імперії вони сіяли розбрат серед слов'янського народу сподіваючись що НАТО їх прикриє як українці вважали індульгенцією на єкстремізм, Будапештський меморандум. Та й ми вже наїлись цими відокремленими мікронедокраїнами, типу Балтійських, які стравлюють українців і росіян одне на одного, щоб їхніми конфліктами помститись імперії.