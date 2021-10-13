На острове Крит произошло сильное землетрясение

Греческий остров Крит всколыхнуло землетрясение амплитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на геологическую службу США.

Землетрясение в Греции, фото "BBC"

Эпицентр находился у восточного края острова. Тысячи людей в панике покинули свои дома. Некоторые здания были повреждены. Сообщений о жертвах нет. Толчки ощутили на нескольких островах Додеканес.

По данным Службы безопасности США, эпицентром землетрясения во вторник в 09:24 по Гринвичу стало восточное село острова Крит Палекастро. Землетрясение произошло на глубине 10 километров, что является достаточно неглубоким и может нанести вред. В общем, греческий Институт геодинамики зафиксировал несколько различных подземных толчков. Другой эпицентр находился в 32 километрах от восточного города Закрос и имел большую глубину.

В селе Ксерокампос разрушилась церковь. Поступали сообщения об обвалах камней со всего острова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что несколько мощных землетрясений потрясли Гавайи. Две серии подземных толчков были зафиксированы у побережья Гавайских островов. Как стало известно, на фоне извержения вулкана Килауэа 10 октября у побережья Гавайских островов произошло несколько сильных землетрясений. Согласно данным американской геологической службы, первое землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера было зафиксировано примерно в 27 километрах от района Наалеху. После этого, через 20 минут, в том же районе ощутилась вторая серия подземных толчков силой 6,2 балла. Отмечается, что стихия напугала местных жителей. В домах падали предметы. Сообщений о травмах людей в результате землетрясения не поступало.

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