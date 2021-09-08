На польской границе задержали украинца: в чем его подозревают

Украинца задержали на польско-украинской границе служащие Центрального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает сайт money.pl.

В украинца изъяли фиктивные документы о покупках, фото из открытых источников

Сообщается, что украинец хотел требовать возмещения НДС на таможне. У мужчины были фиктивные документы о покупках на территории Польши. Согласно системе Tax Free граждане других стран могут получить возмещение НДС на таможне, если покупали определенные товары на территории страны.



Сейчас Центральное антикоррупционное бюро Польши проводит расследование о передаче неправомерного вознаграждения работникам таможни за оформление определенных документов. Именно в рамках этого производства задержали украинца, что планировал дать денег таможенникам за возврат НДС. В украинца изъято фиктивные документы о покупках на сумму свыше 200 тысяч злотых.

Гражданину Украины инкриминируют мошенничество. Суд принял решение об избрании меры пресечения для украинца в виде содержания под стражей в течение трех месяцев. Также в деле подозревают еще более 40 человек. Спецслужбы проводят розыскные действия.

Как известно из материалов расследования, в 2013-2014 годах незаконно возмещали НДС для некоторых лиц, ведущих свой бизнес. Возмещение получили люди за якобы покупку и экспорт товаров за пределы Европейского Союза. Следователи подозревают, что они могли предоставить неправомерное вознаграждение таможенникам и получить возмещение.

в Польше задержали украинца на угнанном авто, который убегал от полиции. Мужчина ехал по дороге из Германии и не реагировал на сигналы правоохранителей.

Полицейские даже провели предупредительные выстрелы в безопасном направлении со своего служебного оружия. После того, как украинец увидел, что его преследуют несколько экипажей полиции, 40-летний мужчина в какое-то время остановил фургон и пытался бежать пешком.

Как сообщал портал "Комментарии",

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