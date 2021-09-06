В Польше задержали украинца на угнанном авто: что известно о погоне

Украинец двигался на угнанном фургоне марки Mercedes из Германии по трассе на територии Польши. Известно, что происшествие случилось 31 августа 2021. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Польши в Здуньской-Воли.



В Польше задержали украинца на угнанном авто, фото полиции

За ним поехали полицейские Польши, ведь человек не отреагировал на требование правоохранителей остановиться и продолжал ехать на скорости по дороге. Полицейские даже провели предупредительные выстрелы в безопасном направлении со своего служебного оружия. После того, как украинец увидел, что его преследуют несколько экипажей полиции, 40-летний мужчина в какое-то время остановил фургон и пытался бежать пешком. Благодаря скоординированным действиям офицеров полиции в Серадзе и Здуньской-Воли украинца задержали.

Сейчас мужчина находится под стражей, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в изоляторе в течение трех месяцев. Таким образом судья принял ходатайство районной прокуратуры в Здуньской-Воли.

Украинцу инкриминируют кражу и взлом автомобиля стоимостью 60 000 злотых. Мужчину также обвиняют в том, что он не остановился по требованию полиции. Если вину мужчины докажут в суде, то в соответствии с европейским уголовным правом ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше украинцы протестуют против полицейского произвола. Участники акции собрались у провинциального штаба полиции Нижней Силезии с плакатами и листовками. Лозунги протестующих: "У тебя кровь на руках", "Остановим убийства полиции", "Я не хочу бояться полицейского". Украинцы выкрикивали "позор" и "бандиты". Причина протестов — три последние смерти молодых мужчин после их задержания полицией. Украинцы отметили, что полицейские злоупотребляют служебным положением, избивают и пытают задержанных. Протестующие вспомнили о трех погибших — Лукаша, Бартека и Дмитрия. Дела об их смерти до сих пор расследуются.

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