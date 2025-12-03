Натякають на провокацію: СБУ заперечила знищення Румунією українського морського дрона

У Службі безпеки України прокоментували заяву румунських військових про нібито знищення українського морського дрона Sea Baby.

Морський дрон Sea Baby. Фото: з відкритих джерел

У спецслужбі заявили, що не втрачали морських безпілотників під час виконання бойових завдань, повідомляє Суспільне.

"Усі морські безпілотні апарати СБУ Sea Baby, які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", — наголосили в СБУ.

Окрім того, у спецслужбі запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії".

В СБУ наголосили, що українські операції здійснюються у визначених районах і спрямовані винятково на ураження законних російських цілей.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Румунії заявили про знищення об’єкта, який "становив загрозу для судноплавства" у Чорному морі. З’ясувалось що це — український морський дрон Sea Baby. За даними Міноборони країни, операцію провели військові водолази ВМС, які спеціалізуються на виявленні та нейтралізації вибухових предметів. Дрон знищили приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци.

Видання "Коментарі" також писало, що в Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.