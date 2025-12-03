logo_ukra

BTC/USD

93021

ETH/USD

3127.54

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Натякають на провокацію: СБУ заперечила знищення Румунією українського морського дрона
commentss НОВИНИ Всі новини

Натякають на провокацію: СБУ заперечила знищення Румунією українського морського дрона

В СБУ наголошують, що жоден з українських морських дронів не заходив до територіальних вод Румунії

3 грудня 2025, 21:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Службі безпеки України прокоментували заяву румунських військових про нібито знищення українського морського дрона Sea Baby. 

Натякають на провокацію: СБУ заперечила знищення Румунією українського морського дрона

Морський дрон Sea Baby. Фото: з відкритих джерел

У спецслужбі заявили, що не втрачали морських безпілотників під час виконання бойових завдань, повідомляє Суспільне. 

"Усі морські безпілотні апарати СБУ Sea Baby, які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", — наголосили в СБУ.

Окрім того, у спецслужбі запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії". 

В СБУ наголосили, що українські операції здійснюються у визначених районах і спрямовані винятково на ураження законних російських цілей. 

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Румунії заявили про знищення об’єкта, який "становив загрозу для судноплавства" у Чорному морі. З’ясувалось що це — український морський дрон Sea Baby. За даними Міноборони країни, операцію провели військові водолази ВМС, які спеціалізуються на виявленні та нейтралізації вибухових предметів. Дрон знищили приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци. 

Видання "Коментарі" також писало, що в Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини сталися два майже одночасні вибухи на танкерах, які перебувають під міжнародними санкціями за перевезення російської нафти. Обидва судна KAIROS і VIRAT належать до так званого "тіньового флоту" РФ, який продовжує транспортувати енергоносії в обхід обмежень, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення в Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://suspilne.media/1180342-u-sbu-zaperecili-vtratu-drona-sea-baby-ta-zahid-u-teritorialni-vodi-rumunii/
Теги:

Новини

Всі новини