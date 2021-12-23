Наш приоритет – защитить пожилых людей: как правительство Болгарии мотивирует пенсионеров вакцинироваться

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил в четверг, 23 декабря, что пожилые люди, которым сделали прививку от COVID-19, будут иметь право на денежное вознаграждение в рамках стремления правительства повысить уровень вакцинации, который сейчас самый низкий в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина получает дозу вакцины от коронавирусной болезни AstraZeneca (COVID-19), которую вводит медицинский персонал из мобильного подразделения в селе Огнен, Болгария - Reuters

Вступивший в должность этого месяца Петков сказал, что каждый болгар на пенсии получит одноразовую выплату в размере 75 левов (43,40 долларов) в дополнение к своей пенсии в течение следующих шести месяцев, когда будет вакцинироваться первой или второй дозой. Пенсионеры, уже получившие три укола, также получат право на получение средств.

Его центристское коалиционное правительство также начинает широкомасштабную информационную кампанию, чтобы убедить скептических вакцин болгар сделать прививку и избежать новой смертельной волны коронавируса, которая, по словам Петкова, может поразить уже в середине января.

"Приоритет нашего правительства состоит в том, чтобы ослабить давление на больницы и в основном защитить наших пожилых людей, которые находятся в группе наибольшего риска", – сказал Петков в телевизионном заявлении.

Болгария является менее вакцинированной страной ЕС из 27 членов, ведь только 27% ее взрослого населения полностью вакцинированы. В стране самый высокий уровень смертности от COVID-19 в ЕС.

Петков сказал, что надеется, что новый стимул поможет балканской стране вакцинировать около 300 тысяч болгар в возрасте от 65 лет до конца января.

В четверг Болгария сообщила о 1463 новых случаях заражения (с пика в октябре) и 56 новых смертях. Пандемия унесла жизни 30 359 человек в стране с населением 7 миллионов человек.

За последние 24 часа было введено около 16 500 доз вакцины, в результате чего общее количество превысило 3,6 миллиона, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

Но многие болгары все еще скептически относятся к вакцинам на фоне укоренившегося недоверия к государственным институтам, дезинформации и противоречивых сообщений политиков.



Как сообщали ранее "Комментарии", Европейская комиссия приняла правила, согласно которым сертификат Европейского Союза о COVID-19 будет действителен для путешествий в течение девяти месяцев после завершения первичных прививок.

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