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Названа страна, которая имеет больше всего российских шпионов в Европе

Европейская страна стала местом нахождения десятков российских спецагентов.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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На территории Швейцарии находится около 80 российских спецагентов, занимающихся шпионской деятельностью. Эта цифра соответствует пятой части всех российских агентов в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Neue Zürcher Zeitung.

Названа страна, которая имеет больше всего российских шпионов в Европе

Швейцария имеет самое большое количество российских шпионов в Европе. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны активно вовлечены в противодействие сети российской разведки. Часть российских дипломатов высылала Польша, Норвегия, Франция и другие страны, которые считают, что таким образом спецагенты прикрываются дипломатическим иммунитетом и проводят шпионскую деятельность.


В прошлом году разведка Швейцарии подала отчет, в котором заявили, что угроза со стороны российских шпионов только усилилась за последний год. Однако правительство страны не намерено уменьшать российскую агентурную сеть. Швейцария, ссылаясь на свой нейтралитет, решила не идти шагом других европейских стран и оставила российских дипломатов на своей территории. 

Представитель МИД Швейцарии для издания NZZ заявил, что правительство не будет высылать дипломатов и отметил необходимость сохранить с Россией каналы связи. Чиновник указал, что Швейцария для своей безопасности может высылать дипломатов, но не сообщает об этом публично. Согласно оценкам спецслужб, в Швейцарии находится 80 российских агентов.

В Швейцарии находятся такие города как Женева и Берн, где расположены главные штабы и офисы международных организаций и компаний. Таким образом, эта страна привлекает внимание российских шпионов.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии", — сказал член Национального собрания Швейцарии Фабиан Молина в интервью для NZZ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию

Также "Комментарии" писали, что Швейцария собирается финансово мотивировать беженцев вернуться в Украину.



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Источник: https://www.nzz.ch/nzz-am-sonntag/russische-spione-draengen-in-die-schweiz-ld.1759834?reduced=true
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