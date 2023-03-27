Не Россия и не Орбан: венгры нашли виновного в рекордной инфляции

Венгрия переживает один из самых высоких уровней инфляции за последние годы. Цены на продукты стремительно растут вверх и согласно исследованию Евростата, за год инфляция в Венгрии составила 47%. Однако венгры считают, что причина такого роста цен не в деятельности их лидера Виктора Орбана, а в санкциях Брюсселя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nepszava.

Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Publicus по заказу издания Nepszava, все больше венгров обвиняют санкции ЕС за рост цен на продукты питания в стране. Издание считает, что это свидетельствует о влиянии провластной венгерской пропаганды, основанной на критике Брюсселя.

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"Правительственная пропаганда оказалась эффективной и настаивала месяцами: только Брюссель ответственен за стремительный рост цен на продукты питания", — сообщает Nepszava.

Согласно исследованиям, 67% респондентов считают, что санкции против России привели к удорожанию цен на продукты, хотя в декабре такой показатель в Венгрии составил 47%. В то время как количество венгров, обвиняющих правительство и его экономическую политику в росте цен снизилось с 74% до 65%.

Несмотря на то, что во всей Европе зафиксирован рост инфляции, в Венгрии он значительно выше, чем в других странах. Инфляция в Польше, Чехии, Румынии составляет около 25%, в Словакии – 28%, а в Литве – 29%. В то время как годовой уровень инфляции в Венгрии был 47%.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Венгрия сообщила готова ли арестовать Путина на своей территории.

Также "Комментарии" сообщали о том, что министр обороны Венгрии назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.